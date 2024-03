Radisson abrirá dos hoteles nuevos en España en 2024

(Corrige en el titular el año de las aperturas, que es 2024 y no 2023 como se puso por error)

Madrid, 21 mar (EFECOM).- La cadena hotelera Radisson, propiedad el grupo chino Ji Jiang, abrirá este año en España dos hoteles, uno de ellos en Madrid, ha dicho a EFE el consejero delegado de la compañía, el español Federico González Tejera.

González Tejera considera que la batalla por el número de llegadas de turistas internacionales es "absurda" y se debe sustituir por una definición de los destinos, del público objetivo que se quiere captar y de lo que se pretende que hagan en sus estancias en España, dirección que debe asumir el Gobierno.

Actualmente la cadena tiene ocho hoteles en España, con presencia en Madrid, Barcelona, Málaga y las islas, y terminará el año con 10, aunque aspira en los próximos ejercicios a llegar a 25 establecimientos.

Los nuevos hoteles a abrir en España este año -en Madrid y en una provincia, que el CEO no ha querido precisar- serán edificios nuevos, ha indicado.

La hotelera es la que más está creciendo en el área de Europa, Oriente Medio y África (EMEA en inglés), pero el foco está puesto sobre todo en Asia, fundamentalmente en Indonesia, Japón y Tailandia, donde se puede formar un "círculo virtuoso" porque hay mucho margen de crecimiento y un flujo creciente de turistas chinos.

González Tejera, que es también el máximo ejecutivo de Louvre Hoteles -igualmente propiedad del grupo chino-, afirma que esta cadena no tiene previsto abrir hoteles en España, más allá de los seis que tiene en la actualidad bajo la marca Campanile (dos en los alrededores de Barcelona, y uno en Alcalá de Henares, Málaga, Murcia y Alicante).

Louvre Hoteles, de origen francés, tiene el foco puesto en el país galo, donde gestionan en torno a 1.000 hoteles, de los que casi 400 son en propiedad o alquiler, así que "hay mucho que invertir, mucho que transformar", por lo que España "no es la prioridad", según su CEO.

"¿A quién felicitamos si mañana hay 90 millones de turistas y a quién responsabilizamos si llegan 80 millones? Si hay 90 millones todos lo celebran y si hay 80 nadie llora", ha defendido. "Nada de eso ocurre porque alguien haya hecho algo".

Por ello, España debe abandonar esa mirada "estrecha", dejar de pensar en hoteles y pensar más en destinos.

La mejor campaña que se ha hecho nunca para atraer al turismo extranjero es la que lleva el logo de Joan Miró y la leyenda "Everything under the sun" (todo bajo el sol), según el CEO de Radisson, que lanza la idea de que se transforme ese logo para ampliar el campo de acción y publicitar España como destino.

España tiene una oportunidad en ese sentido y aspirar a que los extranjeros se jubilen, compren un apartamento o se operen aquí.

El país puede ofrecer esto al mundo porque "tenemos capacidad, empresas que lo pueden hacer e infraestructuras que lo permiten", lo que va a posibilitar competir con otros destinos que ofertan algo más concreto.

Avanza que lugares como Egipto o Turquía pueden ofrecer competencia, pero el que lo hará sin duda es Arabia Saudí, que en 5-10 años tendrá unos 'resort' de una calidad "excepcional" y probablemente ofrecerán precios competitivos en los aviones "porque ellos piensan en términos de destino".

Federico González está convencido de que España se podría convertir en el primer país del mundo donde las estancias hoteleras sean neutras en emisiones de carbono, una idea que debería impulsar el Gobierno "y luego poner a todo el mundo a trabajar en ello".

Por contra, cree que Arabia Saudí va a ser el primer país del mundo que anuncie que es neutro en carbono en sus hoteles.

Por ello se pregunta: "¿quién es líder mundial, el que tiene más visitantes o el que le dice al mundo que es neutro en emisiones de carbono de sus hoteles?".

Radisson tiene más de 1.300 hoteles en 95 países en todo el mundo con 221.000 habitaciones y da empleo a más de 70.000 personas. Forma parte del grupo Ji Jiang desde 2018.

Louvre, por su parte, tiene 1.900 hoteles en 70 países, con 174.000 habitaciones y cuenta con 30.000 empleados. Fue comprada en 2015 por el grupo chino, que se situó así como la segunda cadena mundial tras Marriot.

Federico González Tejera lleva desde 2017 como CEO de Radisson, después haber sido también el máximo ejecutivo de NH. EFECOM

