Ayuso pide a Aragonès "menos insultar" a madrileños, bajar impuestos y "dejar en paz" a catalanes que "no aguantan más"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, "menos insultar" a los madrileños, que "baje impuestos" a sus ciudadanos y que "deje en paz" a los catalanes que "no aguantan más". Díaz Ayuso ha cargado durante el Pleno de la Asamblea de este jueves contra las declaraciones de Aragonès, quien este miércoles criticó en la capital de España el modelo fiscal de la Comunidad de Madrid, asegurando que en ésta el "dumping" es "motivo de orgullo". En la sesión de control al Gobierno, la presidenta ha reprochado que el jefe del Ejecutivo catalán "insulte" a Madrid mientras los suyos pretenden "la independencia a costa del dinero de todos los ciudadanos". "Mucha televisión, mucha embajada, pero luego no hay agua en los grifos", ha espetado Díaz Ayuso en relación a las políticas de la Generalitat y la sequía que afecta a esta comunidad autónoma. Frente a esto, ha reivindicado Madrid como "casa de acogida de todos los ciudadanos" cuyos territorios "pierden prosperidad", así como la "solidaridad" del contribuyente madrileño. "Lo que tiene que hacer el señor Aragonès es menos insultar a los madrileños y bajarle los impuestos y dejar en paz a los catalanes que no aguantan más esta corruptela", ha subrayado la presidenta, quien ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de connivencia con esta situación. "Son igual unos y otros", ha sentenciado. AYUSO PRESUME DE REBAJA DE IMPUESTOS Ayuso ha respondido así a una pregunta de Vox sobre política fiscal en la que la mandataria también ha presumido de rebajas fiscales bajo su Administración. "No hay gobierno que haya bajado tantos impuestos como el mío", ha reivindicado al tiempo que se ha comprometido a "seguir la misma senda". Sin embargo, la portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rocío Monasterio, ha advertido de la "pérdida de poder adquisitivo" que están sufriendo en los últimos años tanto el conjunto de los españoles como los madrileños en particular, incidiendo especialmente en el incremento del precio de la vivienda que "no deja de subir". En este contexto, Monasterio ha advertido a Díaz Ayuso de que esto "no se va a arreglar aumentando el gasto público" y le ha reprochado que bajo su mandato la Comunidad haya incrementado este gasto "en 4.000 millones de euros", algo "propio de los socialistas". "Qué decepción, Ayuso", ha sentenciado. Por ello, le ha reclamado nuevas bajadas fiscales y ha concluido señalando que "los madrileños no mejoran a base eslóganes y memes".