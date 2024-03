García Ortiz, tras la decisión del TS sobre Puigdemont: "Hay que enmarcarlo dentro de la normalidad absoluta"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido enmarcar "dentro de la normalidad absoluta" que el Tribunal Supremo abra causa penal a Carles Puigdemont por terrorismo, en contra del criterio de Fiscalía. "La Fiscalía emitió su dictamen con unas tesis jurídicas que no han sido aceptadas por el Tribunal Supremo. Hay que enmarcarlo dentro de la normalidad absoluta, ni quita un ápice de legitimidad a la Fiscalía planteando estas tesis, ni por supuesto es discutible que el Supremo deba hacer su función y su trabajo y aceptar la resolución que el Supremo, el camino procesal que ha marcado el Supremo nos lleve adelante", ha aseverado. Preguntado en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press sobre si la decisión del Supremo puede marcar doctrina y que una hipotética condenada al caso Tsunami como terrorismo se aplique en otras circunstancias como disturbios callejeros en el marco de una protesta laboral, García Ortiz ha indicado que no le gusta "en absoluto" hacer "jurídico-ficción". Así, ha explicado que "anticiparse" a lo que va a ser la doctrina del Supremo en supuestos similares "es ficción". "Vamos a seguir los cauces procesales", ha insistido. Además, ha dicho que no considera "en absoluto" la decisión del Supremo como una enmienda al trabajo de Fiscalía y ha relatado que se trata del "juego del Estado de Derecho y del proceso penal" y esa es "la responsabilidad que tienen los magistrados de resolver estas controversias jurídicas". "No está ocurriendo nada excepcional, está ocurriendo que cada uno hace su trabajo", ha reiterado.