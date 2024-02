El PSOE balear sugiere que el Gobierno de Prohens paralizó la reclamación a la empresa del caso Koldo

El portavoz del PSOE balear y anterior portavoz del Ejecutivo socialista, Iago Neguerela, ha pedido explicaciones a la presidenta de Baleares, Marga Prohens, porque, a su juicio, se deduce del auto del juez que su Ejecutivo hizo caducar el expediente de reclamación de los 2,6 millones de euros por las mascarillas fraudulentas adquiridas a través de la empresa vinculada al caso Koldo. Neguerela hace referencia al auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, en el que apunta a que el empresario Juan Carlos Cueto, el presunto 'cerebro' de la empresa investigada en el caso Koldo, informó en diciembre al titular de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche, de que el Govern balear "en principio" no tenía intención de continuar con la reclamación por el contrato de las mascarillas. El socialista ha apuntado que en el escrito judicial se "demuestra" que el PSIB realizó la reclamación "dentro del procedimiento legal". De esta manera, ha defendido que con estas grabaciones se da a entender que "quien inicia las reclamaciones es la administración anterior" y que el expediente de reclamación "estaba hecho". "Quien debe dar explicaciones es el PP y un Govern que se ha acostumbrado a mentir desde el primer día", ha aseverado Negueruela, quien ha acusado de "mentir" a Prohens, Costa, la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, y de estar "escondida" a la consellera de Salud, Manuela García". En ese sentido, el diputado se ha preguntado por qué García no quiere dar explicaciones y si se debe a que "no quiere mentir" o que "no quiere participar de esto". Asimismo, ha hecho referencia a la información que aparece en el auto judicial, en la que se baraja la posibilidad de que Koldo García conociera que se podía producir un "silencio administrativo" en la reclamación, por lo que, para Negueruela, esto indica que el Govern "intentaba caducar el expediente". "Lo que dicen las frases de los investigados transcritas en un medio de comunicación es que el anterior Govern inició el expediente y se admitió coger el teléfono para que dijeran que no se tenía que tramitar, porque se estaba en plazo, y a partir de ahí, la trama se dirige al Govern de Prohens para que caduque el expediente y, según el sumario, lo consiguió", ha detallado. Del mismo modo, ha hecho mención a la parte del auto sobre los presuntos "favores" del Govern de Prohens a Soluciones de Gestión, motivo por el que ha reclamado que la líder del Ejecutivo concrete de qué "favores se hablan" y qué reuniones ha tenido con la empresa. "Es muy triste que, en la víspera del Día de Baleares, se vuelva a conocer cómo es un Govern del PP", ha apostillado. También se ha referido a la llamada de Koldo al empresario Juan Carlos Cueto, en la que la que le decía que "todo va por buen camino" --respecto a la reclamación del importe de las mascarillas-- y que "no hacía falta que se viera nadie", por lo que ha planteado la duda sobre qué persona le transmite esta información, al mismo tiempo que ha señalado a Prohens y Costa; por lo que ha exigido explicaciones sobre lo que ha considerado una "infamia" contra el PSIB. "Que no haga falta que se vea nadie es porque lo estaban solucionando todo, como hacen siempre, escondiendo, tapando y mintiendo", ha alegado. Otro de los puntos a los que ha aludido es a la comunicación que emite Koldo sobre el expediente balear, en la que apunta que "está más que hecho", por lo que, desde su punto de vista, esto significa que "estaba caducado", por lo que ha culpado al actual Govern. "Ahora tienen que decir quién negociaba con esta empresa porque esto no es lo que dice el PSIB, sino lo que dicen los autos y las grabaciones", ha subrayado, a lo que ha agregado que este auto "acusa a Prohens". LOS GALLEGOS "NO SE SABE QUIÉNES SON" Para Negueruela, la presidenta del Govern forma parte "una trama", junto con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo; ya que en las grabaciones a los investigados sale a colación el nombre y primer apellido del primero y, en el caso del segundo, se hace mención a un "'Alberto'". "En el caso de los gallegos últimamente se acostumbra a no saber quiénes son, igual que 'M.Rajoy' no se sabía quién era", ha sentenciado. Igualmente, también ha acusado de "mentir" a Costa, después de que este miércoles ordenara la descertificación del gasto de las mascarillas fraudulentas compradas a la empresa investigada y que se pagaron con fondos europeos Feder. Al respecto de este asunto, ha explicado que el plazo para realizar este procedimiento "acaba en 2025", por lo que para Negueruela esto es "una cortina de humo". Preguntado por las últimas declaraciones del vicepresidente del Govern, en las que reitera que el expediente "no ha caducado" pese a la sentencia del Supremo, ha calificado a Costa de "mentiroso compulsivo" y ha reclamado que salga algún técnico o jurista a corroborarlo, ya que, desde su punto de vista, "la justicia dice que ha dejado caducar el expediente". "Cuando este jueves salieron en tromba y se inventaron todo lo que se pudo inventar, lo hicieron para no responder a la pregunta del 'está más que hecho', que lo escriben la Fiscalía y un juzgado de la Audiencia Nacional", ha remarcado.