"Reciclar no va a ser suficiente", advierte Rosa Trigo, directora ejecutiva de Ecoembes

Madrid, 26 feb (EFE).- "Apostamos totalmente por la economía circular" hacia un futuro sin residuos de envases en toda la UE pero para ello habrá que impulsar "la reducción y la reutilización, porque el reciclaje ya no va a ser suficiente", ha advertido en entrevista con EFE la directora ejecutiva de Ecoembes, Rosa Trigo.

Trigo, que asumió su cargo hace dieciséis meses aunque se declara "de las antiguas del lugar", ya que se incorporó en 1997, desde la misma creación de Ecoembes, ha desgranado las principales líneas de actuación del nuevo plan estratégico de la entidad encargada de la recogida selectiva y reciclaje de envases de plástico, papel y cartón, latas y briks.

El plan ha comenzado a aplicarse este mismo año "con una visión hacia 2030", alineado con los objetivos europeos para avanzar en la economía circular "mejorando e incrementando el reciclaje, pero apostando además por nuevas soluciones".

Esto incluye no solo gestionar los envases domésticos como hasta ahora, sino también los comerciales, de manera que las cerca de 15.000 empresas adheridas al sistema dispongan de una "ventanilla única" para trabajar con "todos sus tipos de residuos, reduciendo, reutilizando y personalizando los servicios".

Trigo ha alabado la Ley de Envases y Residuos aprobada a finales de 2022, una regulación "muy ambiciosa" del Ministerio de Transición Energética que "ha sido muy valiente al adelantarse a regulaciones futuras que se van a aprobar ahora en Europa", marcando "una clara hoja de ruta" que incluye la reutilización y la reducción y que busca "prevenir antes que generar" residuos.

La normativa europea saldrá adelante "antes de las elecciones europeas" en junio, de manera que se espera "para abril un borrador con el camino ya muy marcado y listo para aprobar" y "que en mayo se publique el nuevo reglamento", al cual España se ha adelantado con el nuevo plan estratégico.

La directora ejecutiva de Ecoembes se ha felicitado de que España figure "en el Top 10 de los países que más reciclan en la UE" en lo que se refiere a los envases domésticos, con Bélgica en cabeza de la lista según datos de 2022, y plantea "situarla en el Top 5 para 2030".

El ciudadano español está "muy concienciado", se ha educado "a dos generaciones en el hábito de reciclar y en el de separar para reciclar". Prueba de ello es que, según sus cifras, siete de cada diez envases domésticos se reciclan.

Trigo ha recordado distintos proyectos de su entidad, como Naturaliza, enfocado a las escuelas y que ha llegado a unos 100.000 niños "a los que se les habla no de Ecoembes ni de envases, sino del medioambiente y cuidar el planeta", o la guía práctica de envases y sus residuos para pymes impulsada junto a la asociación Women Action Sustainability (WAS).

Su iniciativa más popular es el Proyecto Libera, que se ha convertido en "un movimiento", desde hace siete años "de la mano de SEO/BirdLife", puesto que cuenta ya con 165.000 voluntarios de 2.600 organizaciones -Administración, organizaciones ambientales o de consumidores, universidades, empresas- enfocadas en limpiar y caracterizar 'basuraleza' o residuos abandonados en entornos naturales.

En todo caso "luchamos no por recoger basura, sino porque no la haya en nuestros entornos naturales" por lo que el objetivo es "que algún día Libera desaparezca porque eso querría decir que cosas que no tienen que estar en ríos, playas y montes dejen de estar" gracias a un reciclaje adecuado.

Trigo ha hecho un llamamiento a los poderes políticos, "desde la Comisión Europea a los Gobiernos nacionales y locales", para acordar un mismo camino en beneficio del medioambiente. "Compartimos el mismo planeta y debemos compartir los mismos objetivos", ha manifestado.

El momento "es idóneo, la sociedad lo pide, las empresas están comprometidas y organizaciones como la nuestra están ahí para ayudar y aunar colaboraciones", ha concluido. EFE

