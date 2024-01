28/01/2024 Clemente, Anttón Valverde, Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi, EAA y Armando Llanos reciben lo premios Sabino Arana 2023. El entrenador de fútbol Javier Clemente, el músico donostiarra Antton Valverde, al equipo ciclista femenino Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, Euskal Artzainak Ameriketan (EAA) y al arqueólogo gasteiztarra Armando Llanos han recibido este domingo los premios Sabino Arana 2023 en una acto desarrollado en el Teatro Arriaga de Bilbao. POLITICA ESPAÑA EUROPA PAÍS VASCO H.BILBAO-EUROPA PRESS

El entrenador de fútbol Javier Clemente, el músico donostiarra Antton Valverde, al equipo ciclista femenino Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, Euskal Artzainak Ameriketan (EAA) y al arqueólogo gasteiztarra Armando Llanos han recibido este domingo los premios Sabino Arana 2023 en una acto desarrollado en el Teatro Arriaga de Bilbao. Iñigo Urkullu, que ya no volverá a ser candidato a lehendakari por el PNV, ha presidido por última vez esta gala cultural que celebra su XXXV edición, y a la que ha asistido también Imanol Pradales, que fue proclamado este sábado oficialmente el aspirante jeltzale a la Lehendakaritza, y que ha entrado al teatro con el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar. También han acudido a esta cita los diputados generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Ramiro González, Elixabete Etxanobe y Eider Mendoza, respectivamente, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, la mayoría de consejeros del Gobierno vasco, así como representantes de diferentes ámbitos de la sociedad vasca. La presidenta de Sabino Arana Fundazioa, Mireia Zarate, ha sido la encargada de recibir a los galardonados. Estos cinco premiados se suman a los recibidos por otras 192 personas, asociaciones e instituciones en las 34 ediciones anteriores. En el transcurso de la gala, conducida por los periodistas Iranzu Calvo y Javier Vizcaíno, Zarate ha hecho referencia a los actuales "tiempos de crisis y cambios" y ha puesto de manifiesto que, frente a la incertidumbre, la movilidad, el individualismo, la pérdida de los valores, hoy reivindican una "modernidad sólida", cuyos atributos son "la comunidad, la identidad colectiva, la capacidad de generar y los valores". Zarate ha indicado que en la sociedad vasca hay muchos ejemplos "ejemplos de modernidad sólida" que hacen ser "optimistas de cara al futuro". "Queremos en esta entrega de premios lanzar un mensaje de confianza y optimismo en el futuro del pueblo vasco. Solo tenemos que seguir el ejemplo de los galardonados, emular los valores que proyectan, su compromiso, su generosidad, su esfuerzo, su capacidad de generar comunidad, identidad colectiva, su capacidad de liderazgo. Unos valores que Sabino Arana Fundazioa hace suyos y que son los que van a llevar a la nación vasca a disfrutar de un porvenir de prosperidad y libertad", ha destacado. GALARDONADOS La presidenta de la Fundación ha destacado los méritos de los galardonados y, del músico donostiarra Antton Valverde ha subrayado que, con su piano ha permitido que conozcan a poetas euskaldunes como como "Lauxeta", "Lizardi", Gandiaga o "Txirrita". "Valverde, un ejemplo de unión entre pasado y presente; de renovación sobre la base de obras de calidad", ha indicado. Valverde ha afirmado que nunca se hubiera imaginado recibir este galardón pero se ha mostrado muy contento porque es "un honor", y ha agradecido el premio cantando al piano un poema de Esteban Urkiaga, 'Lauaxeta'. Zarate también ha puesto en valor a las integrantes del equipo femenino de ciclismo de Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, que, "pedalada a pedalada cada vez están más cerca de llegar a la élite del ciclismo mundial partiendo desde unos valores de nítida vigencia: el trabajo en equipo, la inclusión y la igualdad". La embajadora del equipo femenino Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, Joane Somarriba, junto a algunas corredoras y Aitor Galdós, presidente de la Fundación Euskadi, han recibido este galardón. Somarriba, Premio Sabino Arana 2000, ha recordado cuando recibió este mismo premio, y ha indicado que se está "viviendo un momento importante para el deporte femenino". Ha asegurado que, "poco a poco" hay mayor visibilidad para las mujeres deportistas, lo que indica que "las cosas están cambiando, aunque muy lentamente, y queda mucho camino por andar". Por ello, ha indicado que este galardón sirve para visibilizar el deporte femenino y, en concreto, el ciclismo, un "deporte terriblemente exigente, que requiere de mucho trabajo, sacrificio y esfuerzo". Ha querido dedicar el premio "a las mujeres valientes que aprietan los dientes y luchan con todas sus fuerzas para lograr sus sueños". "Un cálido abrazo solidario y feminista para todas esas mujeres que se esfuerzan por conseguir sus objetivos", ha afirmado. También ha recibido el premio la asociación de Pastores Vascos en América -Euskal Artzainak Ameriketan (EAA)- y Zarate ha resaltado de los pastores vascos en América que ellos, junto con sus descendientes, han sabido hacer un mestizaje "de ambas culturas, de ambas lenguas". La presidenta de EAA, Laura Igantzi, junto a un grupo de pastores, ha sido la encargada de recoger este premio con el que "se reconoce y se aplaude el trabajo realizado por los pastores vascos que han recorrido las Américas". Según ha subrayado, es un reconocimiento a todo lo que aportaron y un aliciente para la asociación porque "pone en valor" la labor de los pastores. "Siempre digo que estos pastores han sido los mejores embajadores de nuestro país", ha añadido. Miren Zarate también ha defendido la "sólida" labor de investigación realizada por el arqueólogo Armando Llanos. "Esfuerzo personal, pero también compromiso comunitario como lo demuestra el que fundara el Instituto Alavés de Arqueología", ha destacado. El investigador y arqueólogo alavés, discípulo de Joxe Miel de Barandiaran, ha afirmado, tras recoger el premio, que en su trayectoria investigadora ha tenido tres objetivos fundamentales "investigar, proteger y difundir". Armando Llanos, visiblemente emocionado y, según ha dicho, "muy feliz", ha puesto en valor lo que supone la investigación y ha destacado que otro de sus compromisos se ha centrado en la lucha por la protección y conservación del importante y rico patrimonio arqueológico y ha lamentado que, a veces, se hayan destruido importantes yacimientos "al faltar un apoyo legal que amparase su conservación"". JAVIER CLEMENTE El último en subir al escenario del Teatro Arriaga ha sido el que fuera entrenador del Athletic de Bilbao, Javier Clemente, del que Mireia Zarate ha dicho que era "un ejemplo de solidez". "Javi ha demostrado su solidez como entrenador pero también como líder. Un liderazgo que lo ha ejercido y ejerce aún hoy tras pasar por multitud de equipos y selecciones", ha subrayado. Javier Clemente ha reconocido que ha sido un premio "inesperado" y que entiende que lo recibe por haber sido entrenador del Athletic cuando fueron "campeones". Según ha destacado, es un regalo de la Fundación y de los jugadores de aquel Athletic que, a su juicio, son los que se merecen el galardón. "La mitad de este premio corresponde a los jugadores, que fueron los que trabajaron, sudaron y sufrieron. Yo, sentado, fumando un cigarro y luego a recoger los triunfos o las broncas según el resultado", ha señalado a los asistentes Clemente, que ha dicho, en su discurso, que los vascos son "diferentes, diferentes en su historia y en el respeto a los demás". También se ha referido a la situación actual del Athletic en declaraciones previas y ha asegurado que está viviendo "un momento de ilusión" por hacer "algo grande", pero ha indicado que "falta la mitad" para hacerse nuevamente con la Copa del Rey, después de haber pasado a las semifinales. No obstante, confía en que "no tarde mucho" en salir nuevamente la Gabarra. Para acabar la gala, Zarate ha vuelto a tomar la palabra y ha aprovechado para dar la gracias al Lehendakari por su compromiso y por acompañarles siempre en este "día tan especial". "Esperamos seguir contando con tu presencia y tu incondicional apoyo en los próximos años. Lehendakari Aurrera", ha afirmado, entre los aplausos de los asistentes mientras Urkullu accedía al escenario para posar junto con los galardonados en la foto final.