El PPdeG revalidaría la mayoría absoluta, el BNG se mantendría y el PSdeG subiría ligeramente, según una encuesta

28/12/2023 Los candidatos del PPdeG, Alfonso Rueda, del BNG, Ana Pontón, y del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, a la Presidencia de la Xunta en las elecciones del 18 de febrero.

El PPdeG revalidaría su mayoría absoluta en el Parlamento gallego con entre 40 y 42 diputados, mientras que el BNG mantendría los 19 escaños en el mejor de los casos y el PSdeG continuaría como tercer partido de la Cámara gallega con entre 14 y 17 representantes, según una encuesta que publica el Grupo El Progreso, que abre la puerta a la entrada de Democracia Ourensana y de Sumar. Con todo, este sondeo refleja que, a menos de un mes para la celebración de los comicios autonómicos, cerca de un 36% de los encuestados no sabe por quién se decidirá o prefiere no decirlo. Por provincias, la encuesta mantiene unos resultados similares a los que se registraron en 2020. Así, en A Coruña, el PP obtendría entre 13 y 14 diputados; el BNG, entre 6 y 7; el PSdeG, entre 4 y 5; y Sumar, entre 0 y 1. En Pontevedra, el estudio otorga a los populares 11 escaños, y entre 5 y 6 tanto al BNG como al PSdeG. Mientras, en Ourense incorpora la posibilidad de que Democracia Ourensana, la formación del alcalde de la capital de As Burgas, Gonzalo Pérez Jácome, entre en el hemiciclo. Además, augura entre 7 y 8 actas para el PPdeG; y tres a nacionalistas y socialistas. Asimismo, en la provincia de Lugo la encuesta estima que los populares repetirían los nueve diputados y BNG y PSdeG se quedarían entre 2 y 3. Sobre la valoración de los líderes, el sondeo del Grupo El Progreso, desarrollado esta misma semana, entre los días 22 y 26, sitúa al líder del PPdeG, Alfonso Rueda, como el más valorado, con una nota de 5,9, seguido de José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG), con un 5,5, y de Ana Pontón (BNG), con un 5,3. En cuanto al conocimiento de los candidatos, otorga a Rueda un recocimiento del 86,1%; a Pontón, 80,9%; y a Besteiro, 61,4%.