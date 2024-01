Junts tacha de "ultra" a García-Castellón por ver terrorismo en protestas en las que "no se tiró ni un papel al suelo"

04/12/2023 La elegida presidenta de la comisión de Seguridad Vial, Marta Madrenas, durante la comisión de Seguridad Vial el día en el que se constituyen 28 comisiones, en el Congreso de los Diputados, a 4 de diciembre de 2023, en Madrid (España). El Congreso constituye hoy un total de 28 comisiones parlamentarias, con el inicio de la actividad ordinaria de la XV legislatura, pues hasta ahora sólo ha habido cuatro Plenos, dos de ellos para sesiones de investidura. En estas sesiones constitutivas de las comisiones se elige la composición de sus mesas, que están formadas por una presidencia, dos vicepresidencias y dos secretarías. A partir de ahí, las comisiones pueden empezar a organizar su trabajo, empezando por acoger la comparecencia de los ministros del nuevo Gobierno de coalición para que expliquen los planes en cada departamento. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press

La diputada de Junts en el Congreso Marta Madrenas ha tachado de "ultra", aunque sin citarle expresamente, al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, por ver delitos de "terrorismo" en las acciones convocadas por Tsunami Democràtic en protesta por la sentencia del 'procés', unas manifestaciones en las que, según ha dicho "no se tiró ni un papel al suelo". Madrenas ha tomado la palabra en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso para replicar a la portavoz adjunta del PP Cayetana Álvarez de Toledo y la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, quienes han defendido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe comparecer de urgencia ante el Pleno para explicar los pactos que el PSOE alcanzó con Junts a cambio de la abstención de los independentistas en la convalidación de tres decretos ley el pasado 10 de enero. La diputada de Junts no ha intervenido cuando se sustanciaba el debate sobre la comparecencia de Sánchez y se ha reservado para el último de los que han tenido lugar en el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones. Aunque ya se hablaba de otros asunto, Madrenas ha utilizado su turno para criticar los argumentos del PP y Vox en contra de la Ley de Amnistía y de la enmienda que Junts pactó con el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos por la que podrán amnistiar los delitos de terrorismo en los que no haya "intención directa" de causar "violaciones graves de derechos humanos". ACUSACIÓN "INAUDITA" "La ciudadanía sabe perfectamente lo que es robar y estafar y se debe partir de risa cuando oye que se quieren equiparar con terrorismo manifestaciones absolutamente pacíficas en las que no se tiró ni un papel al suelo, por mucho que un juez ultra quiera enmarcarlo en una arquitectura jurídica que es inaudita", les ha espetado Madrenas. Además, ha arremetido contra Álvarez de Toledo y el PP por sus "discursos envenenados" en relación con la amnistía y el 'procés' y les ha avisado de que, con esos argumentos, "no es casualidad" que tengan una representación "tan menor" en su comunidad. "La ciudadanía de Cataluña es sabia y es madura, seguro que la de aquí también", ha deslizado.