El PP urge la Conferencia de Presidentes por la financiación tras una "senda progresiva de atentados contra la igualdad"

20/01/2024 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), saluda durante la XXVI Jornada Interparlamentaria Popular en ExpoOurense, a 20 de enero de 2024, en Ourense, Galicia (España). "Cumplir con la palabra" es el lema de la 26ª Interparlamentaria del Partido Popular que tiene lugar este fin de semana en Ourense y reúne a todos los diputados, senadores y miembros de asambleas y parlamentos autonómicos para rendir cuentas ante toda la sociedad española del trabajo que desarrolla el PP en todas las cámaras. Mañana, domingo 21 de enero, el presidente del PP clausura un encuentro con alcaldes de las capitales de provincia y las ciudades con más de 50.000 habitantes POLITICA Rosa Veiga - Europa Press

La primera jornada de la XXVI Interparlamentaria que los populares han organizado en Ourense ha dejado un doble mensaje sobre financiación autonómica: urge convocar la Conferencia de Presidentes en un contexto en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha protagonizado "el culmen" de "una senda progresiva de atentados contra la igualdad" entre diferentes territorios. Fue el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quien ha puesto sobre la mesa esta denuncia de "senda progresiva de atentados contra la igualdad" y ha atribuido su inicio al modelo de financiación autonómica autorizado bajo el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno central. "Ahora llega el culmen", ha afeado, con el foco en los "privilegios" que los populares atribuyen a comunidades como Cataluña y Euskadi, antes de insistir en que urge la reforma de la financiación autonómica. A su modo de ver, es "el reto más importante" que el Ejecutivo central tiene sobre la mesa. Por ello, ha censurado que "lo posponga sine die". "No se atreve a emprender la reforma y echa tinta, como los calamares mientras aumenta las desigualdades entre territorios". En la misma mesa ha intervenido, entre otros dirigentes, el portavoz de Hacienda del PP en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso, Pedro Puy, quien ha llamado a los populares a "no entrar" en determinados debates y centrarse en la idea que incluye la Constitución relativa a la necesidad de "garantizar la solidaridad" que favorece una prestación de servicios en igualdad de condiciones entre los ciudadanos. "LOS GOLPISTAS NO PUEDEN CONOCER LOS PRIMEROS" EL REPARTO DE RECURSOS Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha proclamado que Sánchez debe convocar ya la Conferencia de Presidentes. No en vano, ha advertido que "no es normal que sean unos golpistas" o el mediador "salvadoreño" quienes conozcan en primer lugar cómo se van a repartir los recursos entre los distintos territorios del país. Ha advertido que Sánchez debe informar "de los acuerdos y el alcance" en el marco de sus negociaciones con los independentistas, antes de añadir que "ir a Waterloo a hablar con un fugado no parece propio de un país que se respete a sí mismo". Y tras denunciar las "cesiones" y el impacto en la financiación autonómica, ha insistido en que es preciso reunir a la Conferencia de Presidentes. Las jornadas han acogido otras tres mesas: una sobre el 'Apoyo a las familias y a las empresas, que ha moderado la conselleira de Promoción do Emprego, Elena Rivo; otra sobre el 'Sector Primario y Desarrollo Rural', moderada por la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez; y la última sobre 'Infraestructuras y política industrial como elementos clave de competitividad', moderada por la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez.