La renuncia del coordinador de Madrid supone la quinta de un líder regional de Podemos y la cuarta baja en la Ejecutiva

La dimisión del coordinador de Podemos en Madrid Jesús Santos supone la quinta renuncia de un líder autonómico del partido desde las elecciones locales del 28M y la cuarta baja en miembro de la Ejecutiva desde el mes de septiembre. Santos, que ha comunicado que deja la formación por discrepancias "enormes" con la dirección de su partido y la política respecto a Sumar, también ostentaba el cargo de Secretario de Políticas Municipales estatal que también abandona. "Lo que en 2016 cabía dentro de Podemos, hoy ya no cabe debido al refuerzo de una línea política centrada en su auto-afirmación y en levantar unas fronteras cada vez más gruesas. Un recorrido del núcleo morado que es legítimo pero no comparto", ha explicado en una carta difundida en las redes sociales. Su renuncia se añade a la de la excoordinadora en Asturias y antigua responsable de Cultura del partido a nivel nacional, Sofía Castañón, la exresponsable del área de Vivienda Alejandra Jacinto, que fue también candidata por Madrid en los pasados comicios autonómicos, y de Nacho Álvarez al frente de la Secretaría de Podemos. El caso de Álvarez fue paradigmático del choque actual entre Podemos y Sumar, dado que la formación de Díaz propuso al exsecretario de Estado de Derechos Sociales como posible cuota de los morados en el Consejo de Ministros bajo la condición de que cesaran los ataques a Sumar y el compromiso de seguir la disciplina de voto del Ejecutivo. Por su parte, la formación lo rechazó y criticó duramente ese ofrecimiento que calificó de "treta" para ganar el relato de excluirles del Ejecutivo, dado que la apuesta del partido era la continuidad de Irene Montero. Ante este desencuentro, Álvarez optó por renunciar a estar en el Gobierno y dejar sus cargos en el partido, al apreciar que había perdido la confianza de la dirección. DIMISIONES EN BALEARES, ARAGÓN Y COMUNIDAD VALENCIANA TRAS EL 28M La dimisión de Santos, como pasó con Castañón, tiene por tanto doble impacto tanto a nivel territorial como estatal, dado que la líder de Podemos, Ione Belarra, incorporó varios líderes autonómicos para confeccionar la Ejecutivo que surgió de la última asamblea ciudadana. A su vez y por efecto del batacazo del partido en las elecciones del 28M, renunciaron las direcciones autonómicas en Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares. De esta forma, dejaron sus cargos las ya excoordinadores Maru Díaz, Antonia Jover y Pilar Lima. Para suplir estas situaciones a nivel regional, el partido ha optado por conformar gestoras en estos territorios hasta la celebración de nuevas asambleas autonómicas, una opción que planea también en Madrid dado en un principio se apuntaba a verano para hacer primarias a nivel regional. En Madrid, además, el partido carece de representación institucional y queda descabezado tanto a nivel autonómico con en la capital, dado que el exportavoz de Podemos Madrid, Luis Nieto, presentó su dimisión ante los círculos del partido en la capital para que se abrieran una primarias. Para ese cargo ya se ha postulado Roberto Sotomayor, que fue el candidato al Ayuntamiento de Madrid el 28M. También otra de sus figuras icónicas, el cofundador de Podemos y politólogo Juan Carlos Monedero, dejó de presidir la Fundación República & Democracia, el 'think tank' del partido, y detalló que seguía como militante "de a pie". Su lugar lo ocupa ahora el ex Jefe del Estado Mayor del Ejército (Jemad) Julio Rodríguez. TENSIONES EN ASTURIAS Y CATALUÑA Las tensiones territoriales aún persisten dado que en el caso asturiano su única parlamentaria, Covadonga Tomé, es crítica con la dirección de Podemos y está suspendida de militancia tras la apertura de un expediente disciplinario. Recientemente también dimitieron 13 miembros de la dirección autonómica de Podemos Cataluña tras ser expedientados por defender en junio la "unidad" con Sumar, momento en el que se debatía sobre si Podemos se sumaría o no al proyecto liderado por Yolanda Díaz. ÚNICA CONSEJERA AUTONÓMICA EN NAVARRA A su vez, la salida de Podemos del Gobierno de coalición deja a su coordinadora del partido en Navarra, Begoña Alfaro, como su principal representante institucional en el mapa territorial, en calidad de vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda de la comunidad foral. En este caso, además, se trata de un cargo del partido que no mantiene confrontación con Sumar ante el choque a nivel estatal. Concurrió con una candidatura amplia de formaciones de izquierda (Contigo Navarra) e incluso asistió al lanzamiento oficial de la candidatura de Yolanda Díaz en abril, de la que se ausentó la cúpula de Podemos. Las citadas elecciones autonómicas provocaron que Podemos perdiera su presencia en los gobiernos autonómicos de Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias, quedando además en estas dos comunidades como fuerza extraparlamentaria. Por tanto, la formación ha quedado limitada a ser una fuerza eminentenmente parlamentaria, tanto en el Congreso como en los parlamentarios autonómicos donde mantiene presencia, y además tuvo que realizar un ERE que afectó al 70% de la plantilla. ESTRATEGIA DE REARME CON AUTONOMÍA ANTE SUMAR Mientras, el partido ha impulsado una estrategia de rearme que se tradujo en la aprobación de su nueva hoja de ruta, avalada por la militancia, donde condiciona futuras alianzas electorales a la celebración de primarias sin vetos. Unido a ello, proclamó su planea autonomía frente a Sumar y de cara al Congreso ha advertido de que el PSOE deberá negociar el apoyo a las principales medidas, como los Presupuestos Generales del Estado, sobre todo tras verse excluidos del Gobierno de coalición. Por otro lado, Sumar ha recuperado a algunos excargos de la formación como el nuevo ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.