Pablo Berger, Carlota Pereda y Álex de la Iglesia, confirmados en el Festival de Sitges

Barcelona, 20 jul (EFE).- Pablo Berger, Carlota Pereda, Álex de la Iglesia y Lee Unkrich son algunos de los primeros invitados confirmados para la próxima edición, la 56, del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, que tendrá lugar de 5 al 15 de octubre.

En la presentación del primer avance de la programación, el director del certamen, Ángel Sala, ha señalado que "la representación de producciones catalanas y españolas va a tener un peso fundamental en la 56ª edición".

Al ya anunciado regreso de Paco Plaza con la película de apertura, "Hermana muerte" se sumarán las de Pablo Berger, con la cinta de animación "Robot Dreams"; la directora Carlota Pereda ("Cerdita") con el estreno mundial de "La ermita", "un drama sobrenatural protagonizado por Belén Rueda; y el ya clásico de Sitges Álex de la Iglesia, que dará a conocer la segunda temporada de "30 Monedas", serie de HBO.

En esta serie, De la Iglesia cuenta con un reparto internacional con Eduard Fernández, Megan Montaner, Miguel Ángel Silvestre, Macarena Gómez y la incorporación de de Najwa Nimri y Paul Giamatti.

En Sitges, ha añadido Sala, tendrá una presencia notable "la ficción serielizada de género", con presentaciones de otras series como "Romancero", un original de Prime Video en forma de thriller sobrenatural andaluz con trasfondo vampírico, dirigido por Tomás Peña; "El otro lado" (Movistar+), creada y protagonizada por Berto Romero y dirigida por Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro.

La próxima edición del festival servirá para "comprobar el excelente estado de salud del fantastique francés", que incluirá títulos como la apocalíptica "Acide", de Just Philippot; "The animal Kingdom", de Thomas Cailey, sobre transformación y mutaciones, protagonizada por Romain Duris y Adèle Exarchopoulos; "Vincent debe morir", de Stéphang Castang, drama agónico sobre un hombre a quien una horda de gente desconocida quiere matar; o "Conann", en que Bertrand Mandico firma una parábola demencial sobre la vejez asesinando a su propia juventud, revisitando en femenino y en plural el mito de Conan.

Sitges dará cabida a cinematografías emergentes del género representadas por la malaya "Tiger Stripes", de Amanda nell Eu; la pakistaní "In Flames", de zarrar Kahn; la congoleña "Omen", del rapero Baloji; o la filipina "In my mother's skin", de Kenneth Lim Dagatan.

Otros títulos que están marcando tendencia este año y que desembarcarán igualmente en el festival barcelonés serán "Late night with the devil", de los neozelandeses Cameron y Colin Carines; "Brujería", de Christopher Murray; o "Club Zero", con Mia Wasikowska, nuevo y controvertido trabajo de Jessica Hausner.

No faltarán documentales sobre el género como "Enter the clones of Bruce", de David Gregory; "A disturbance in the force", de Jeremy Coon y Steve Kozak; o "Kaidan. Strange stories of Japanese Ghosts", de Yves Montmayeur, sobre la atracción que ejerce en el público el terror nipón.

Coincidiendo con el 30 aniversario de su estreno, en el festival se proyectará el "clásico" del género "Acción mutante", ópera prima de Álex de la Iglesia; que acompañará a otro clásico, la eternamente polémica "Calígula" de Tinto Brass, ahora en su última versión del director, "más cercana al espíritu de Gore Vidal".

Entre los invitados anunciados destacan el dos veces ganador del oscar Lee Unkrich, uno de los grandes directores de Pixar, que desvelará algunos de los entresijos de una de sus obsesiones vitales, el filme "El resplandor", que lleva veinte años analizando e investigando.

Sitges rendirá asimismo homenaje a Mary Lambert, "primera mujer en dirigir un largometraje de zombies con "Cementerio viviente"; Lamberto Bava, hijo de Mario Bava, que recibirá un premio honorífico; y la actriz Barbara Bouchet, vinculada al 'giallo' italiano, que acudirá para recoger el Premio Nosferatu.

Charles Band, otro clásico del género de terror, presentará "The Primevals", "una película mítica de los 80 que no llegó a acabarse por problemas financieros. EFE.

