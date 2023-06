El Supremo rectifica un error histórico y anula la condena a un hombre marroquí que pasó 15 años en la cárcel por una violación que no cometió

15-10-2021 La fachada del Tribunal Supremo, a 15 de octubre de 2021, en Madrid (España). POLITICA Óscar Cañas - Europa Press

El Tribunal Supremo ha anulado este jueves la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 1992 por la que el ciudadano marroquí Ahmed Tommouhi estuvo 15 años en la cárcel al ser confundido con un violador, según ha anunciado la Sala Penal del Tribunal Supremo en un comunicado. El caso ha tenido seguimiento durante muchos años debido a la cantidad de irregularidades que acompañaron el proceso.

El alto tribunal estima el recurso de revisión del condenado contra la sentencia firme dictada por la Audiencia, que impuso 24 años de prisión por dos delitos de violación y dos faltas de lesiones a Tommouhi, que fue puesto en libertad condicional el 18 de septiembre de 2006 tras cumplir más de las tres cuartas partes de su condena.

El recurso se basaba en nuevos elementos de prueba, como unos informes periciales sobre el semen encontrado en una prenda íntima de la mujer agredida y que no se corresponde con los marcadores del condenado. “Dichos informes, según exponía el acusado en su recurso, se realizaron en 1992 por la Policía Científica de Barcelona, pero nunca llegaron a conocimiento del Tribunal, pese a ser una prueba admitida que formaba parte del procedimiento, dado que los peritos no acudieron a declarar en la vista oral y el tribunal no suspendió el juicio para su citación”, recoge la web del Poder Judicial.

Las lagunas del caso de Tommouhi fueron recogidas en el libro Justicia poética. El caso de dos condenados por la cara, de Braulio García. Ahora, 15 años después de salir de prisión, su nombre queda limpio después de que incluso la mujer que fuera violada hiciera público que el marroquí no era el culpable de los hechos.

“Estoy muy contento. La verdad siempre llega. Hace 30 años que la espero. Pero para todo lo demás, para mi vida, mi trabajo, mi familia, llega tarde, todo está arruinado”, reconoce en una entrevista telefónica a El País tras hacerse oficial la anulación.

En 1992, el tribunal de la Audiencia de Barcelona estaba presidido por Margarita Robles, actualmente ministra de Defensa. El auténtico violador tenía similitudes físicas muy grandes con Tommouhi y eso fue suficiente para condenar al obrero residente en Barcelona. Han pasado tres décadas de aquella violación, pero la enmienda llega a tiempo para que el hombre, de ahora 72 años, sepa que la Justicia se equivocó con él.

