Cristo Fernández y Ted Lasso, el sueño de un fútbol diferente

Los Ángeles (EE.UU.), 23 jun. El mayor éxito televisivo de Apple hasta el momento ha cambiado la vida de Cristo Fernández, el actor mexicano que da vida al incomparable Dani Rojas en Ted Lasso y que, con su efusivo lema "Football is life", es una de las claves de esta serie que imagina una versión más humana y emotiva del fútbol.

A comienzos de junio, los espectadores de la MLS en Apple -propietaria de los derechos globales de esta liga- se encontraron con un invitado especial en la previa de la jornada: Dani Rojas, el fantástico y arrebatador delantero mexicano del AFC Richmond.

No es algo nuevo para el ariete, cada vez más acostumbrado a dejarse ver fuera de los terrenos de juego y que, por ejemplo, en mayo fue uno de los invitados estrella a un evento en Los Ángeles de la FIFA, con Gianni Infantino al frente, sobre el Mundial 2026.

Además, las cuentas oficiales del equipo de la serie, el AFC Richmond, y de la LaLiga se hacen guiños públicamente. Prueba del impacto mundial de la ficción.

Ni Rojas es una estrella del fútbol ni el AFC Richmond es un equipo de verdad: todo es un juego, con un pie en la realidad y otro en la ficción, derivado del enorme éxito de Ted Lasso.

Con Jason Sudeikis como protagonista, este fenómeno de Apple sobre un entrenador estadounidense que no tiene ni idea de fútbol y que desembarca en un equipo segundón de la Premier League llevó a la fama a Cristo Fernández, este sí real a diferencia de su "alter ego" Dani Rojas.

En cualquier caso, las fronteras entre intérprete y personaje son llamativamente difusas.

"Dani Rojas es como yo pero en un grado de positividad aún mayor", explicó Fernández en una entrevista con EFE en los inicios de su emisión.

Tras terminar a finales de mayo su tercera temporada, todavía no se sabe si habrá más episodios de Ted Lasso, pero lo que está claro es que Rojas dejó huella en el público y que a Fernández le ha marcado para siempre.

EL FÚTBOL COMO FORMA DE VIDA

La maravillosa y efervescente primera aparición de Rojas en la temporada de Ted Lasso reflejó la esencia de este personaje: un mexicano que vive por y para el balón, que desprende entusiasmo con una sonrisa de oreja a oreja y que presenta una fe inquebrantable en que "el fútbol es vida" ("football is life").

Fernández no tuvo que recurrir a una investigación a fondo o a métodos enrevesados de interpretación para encarnar a Rojas ya que él mismo fue un futbolista muy destacado de joven en los Tecos de Guadalajara.

"Mi abuelita me enseñó a jugar en la cochera de mi casa mientras mis papás trabajaban (...). Mis padres decían: 'Cristóbal come, respira y juega fútbol'", explicó.

Las lesiones echaron por tierra sus sueños deportivos, pero le abrieron un camino de la actuación que, por azares del destino, le ha llevado de vuelta al fútbol.

"Me quise deshacer del fútbol por completo. No quería saber nada más y nunca más. Pero el fútbol vino a mí de nuevo (con Ted Lasso) sin que yo quisiera. Son las ironías de la vida, y yo sí digo que la vida es un chiste: uno nunca sabe lo que va a pasar y no más hay que reírse a veces", afirmó.

En Ted Lasso, Rojas es el apasionado del vestuario, la creatividad por delante del cerebro, la inocencia por encima del negocio.

Pero, sobre todo, es un ingrediente fundamental para una serie que fantasea con una imagen idílica -pero decididamente irresistible- de cómo podría ser el fútbol sin todos sus rincones oscuros.

GOLAZO DE APPLE

Aunque los datos del 'streaming' son difíciles de comparar y medir por la limitada transparencia de las plataformas, sí resulta evidente que ninguna de las producciones televisivas de Apple TV+ ha logrado el eco en público y crítica que ha tenido Ted Lasso.

Como muestra, sus dos primeras temporadas ganaron 11 premios Emmy, los más prestigiosos de la pequeña pantalla, incluyendo dos a la mejor comedia y dos al mejor actor cómico (Sudeikis).

Ted Lasso se estrenó en 2020 y, en medio de la pandemia, su mensaje lleno de ternura, amabilidad y dulzura dio de lleno en el corazón del público.

Un aspecto imprescindible de su éxito es que, desde un amor infinito al fútbol, la serie carga sin titubeos contra vergüenzas que lamentablemente siguen rodeando a este deporte como el racismo, el machismo o la homofobia.

En cambio, Ted Lasso, a través de un técnico poco interesado por los resultados y decidido a que sus jugadores sean tan buenos dentro del campo como fuera, reflexiona sobre las nuevas masculinidades o la salud mental.

Esa mirada aspiracional y casi utópica al fútbol no renuncia al realismo y la serie transpira autenticidad británica desde su banda sonora a sus pubs futboleros,pasando por unos fans obsesionados con sus equipos.

Hablando de equipos, el Manchester City, el Tottenham o el West Ham son algunos de los que se miden -en la ficción- al Richmond.

Pero los homenajes no acaban ahí ya que la serie incluye cameos de figuras como Thierry Henry, Gary Lineker o -quizá el más especial- Pep Guardiola, quien intercambia ideas con Ted Lasso sobre qué es ser un buen entrenador.

Encumbrado como un David frente a los poderosos Goliath, el Richmond, emblema de un equipo de barrio, lidia con magnates dispuestos a llevarse a sus jugadores con ofertas millonarias y también con un proyecto de Superliga.

Además, algunos personajes son homenajes evidentes a estrellas como un rudo Roy Kent que es la viva imagen de Roy Keane o un engreído pero magnífico Zava que parece un calco de Zlatan Ibrahimovic.

¿Y Dani Rojas? Quizá con esa melena y ese olfato goleador recuerde a Edinson Cavani, pero su buen rollo, algo que Fernández adora de su papel, le acerca más a iconos como Ronaldinho.

"Dani Rojas tiene toda la buena vibra que yo trato de transmitir y de llevar en mi vida", aseguró el actor.

David Villafranca