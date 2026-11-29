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Más de 38,7 millones de españoles han estado llamados este domingo a las urnas para elegir a los 350 diputados del Congreso y a los senadores de la nueva legislatura. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el censo para el 29N ha sumado 38.728.356 electores: 35.958.711 residentes en España y 2.769.645 residentes en el extranjero. Otros 1.615.127 jóvenes han podido votar por primera vez en unas generales.

Los colegios han cerrado a las 20:00, hora peninsular, y el Ministerio del Interior ha comenzado a difundir el escrutinio provisional a partir de las 21:00, una vez concluida la votación en Canarias, que tiene una hora menos.

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Una participación de récord

A las 18:00 había votado el 68,02% del censo, según el segundo avance del Ministerio del Interior. Son 15 puntos más que a la misma hora de las generales de julio de 2023, cuando el dato fue del 53,13%, y 18.599.166 personas habían pasado ya por las urnas. Se trata del avance de las 18:00 más alto de la democracia.

El censo electoral cuenta con más de 38,7 millones de personas inscritas, entre las cuales 1,6 millones de jóvenes votan por primera vez. (Europa Press)

El primer avance ya había marcado un máximo histórico: a las 14:00 había votado el 45,74%, 5,26 puntos más que en 2023 (40,48%). Según el detalle por comunidades de Interior a esa hora, la Comunitat Valenciana ha encabezado la participación con el 50,94%, Ceuta ha registrado la mayor subida, de 10,96 puntos, y Extremadura ha sido la única comunidad donde ha bajado, 0,19 puntos. En Cataluña ha crecido 8,44 puntos y en la Comunidad de Madrid, 6,37.

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La subsecretaria del Interior, Susana Crisóstomo, ha informado de que 15 colegios electorales ampliarán su horario de cierre por incidencias puntuales.

El salto, sin embargo, admite un matiz. Los avances solo recogen el voto presencial de los residentes en España: no incluyen el voto por correo ni el de los españoles en el extranjero, que se suman al final. Y el voto por correo ha sido esta vez mucho menor que en 2023: Correos ha admitido 1.012.033 votos, muy lejos del récord de 2.471.935 de julio de 2023, cuando las elecciones se celebraron en pleno verano. Es decir, parte de los electores que hace tres años votaron por correo lo han hecho ahora en persona, lo que engorda la comparación entre avances.

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Correos tramita un millón de votos por vía postal, una reducción frente a los 2,4 millones registrados en los comicios de julio de 2023. (Europa Press)

La referencia para saber si la participación final será histórica es el 79,97% de 1982, el máximo desde la restauración democrática. En 2023 fue del 70,40%, según el escrutinio provisional de Interior.

Por qué se vota ahora

La legislatura tenía que terminar en el verano de 2027, pero Sánchez ha anunciado el 5 de octubre la disolución de las Cortes, más de nueve meses antes de lo previsto. El detonante ha sido el rechazo del Congreso, el 2 de octubre, a dos decretos de vivienda: el principal ha caído por 172 votos a favor y 178 en contra, con Junts en contra. El partido de Carles Puigdemont había roto su acuerdo con el PSOE en octubre de 2025, lo que dejó al Gobierno sin una mayoría estable.

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“Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente”, ha justificado Sánchez en su declaración institucional desde La Moncloa. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el real decreto de convocatoria el 6 de octubre.

Quiénes se presentan

La investidura presidencial precisa una mayoría absoluta de 176 escaños en la primera votación o más votos a favor que en contra en la segunda. (REUTERS/Isabel Infantes/Juan Medina/Susana Vera/Albert Gea)

Los tres principales partidos han repetido candidatos:

PSOE: Pedro Sánchez, presidente del Gobierno desde 2018 y cabeza de lista por Madrid, busca revalidar el Ejecutivo. Ha planteado la campaña como un plebiscito entre la continuidad de un Gobierno progresista y un Ejecutivo del PP apoyado por Vox.

PP: Alberto Núñez Feijóo afronta su segunda generales como candidato, después de haber ganado en votos y escaños en 2023 sin lograr los apoyos para gobernar. En Navarra concurre en coalición con Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Vox: Santiago Abascal se presenta por cuarta vez como candidato y encabeza la lista por Madrid.

A la izquierda del PSOE, el espacio se ha presentado dividido:

Frente Amplio: la refundación de Sumar, que agrupa a Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns, lleva como candidata a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, designada el 12 de octubre. El ministro de Cultura en funciones Ernest Urtasun es su número dos por Barcelona.

Podemos: Irene Montero, que ha ganado las primarias del 16 de octubre con el 90,7% de los votos, concurre por separado tras no alcanzar un acuerdo con el Frente Amplio.

También compiten los partidos nacionalistas y regionales que han sido decisivos en las últimas investiduras: ERC, con Gabriel Rufián; Junts, con Míriam Nogueras; el PNV, con Maribel Vaquero; EH Bildu, el BNG y Coalición Canaria. Completan la oferta, entre otros, Se Acabó La Fiesta (SALF), PACMA, Democracia 21 con Ciudadanos (solo en algunas circunscripciones) y Soria ¡Ya!.

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Para el Senado, el PSOE y las fuerzas del Frente Amplio han registrado una candidatura conjunta, Senado de Progreso, sin Podemos.

Cómo se forma Gobierno

En España no se vota directamente al presidente: gobierna quien reúne una mayoría en el Congreso. Para ser investido en la primera votación hacen falta 176 votos, la mitad más uno de la Cámara; en una segunda votación, 48 horas después, basta con más síes que noes. Si en dos meses nadie consigue la investidura, se repiten las elecciones.

Por eso ganar no garantiza gobernar. En 2023, el PP fue la lista más votada con 137 escaños, pero Sánchez ha seguido en La Moncloa gracias al apoyo de Sumar y de los partidos nacionalistas.

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