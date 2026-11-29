Dos votantes en un colegio en Bergara, en Guipúzcoa. (Reuters/Vincent West)

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El PSOE de Ponferrada ha denunciado a la concejala del PP Ivelisse Martínez por un presunto delito electoral. Los socialistas la acusan de intervenir en el voto de un ciudadano en el Instituto Álvaro de Mendaña durante la jornada de elecciones generales este domingo en España, que registran una participación récord.

Según el relato del partido, el hombre había salido de la cabina con sus papeletas ya elegidas y se había puesto en la fila para votar. En ese momento, Martínez, concejala de Interculturalidad, Diversidad y Solidaridad en el Ayuntamiento de Ponferrada, se ha acercado y le ha pedido que la acompañara al pasillo. El ciudadano se ha negado al principio. Ha dicho que ya tenía sus votos listos, es decir, que la selección de papeletas ya estaba hecha y no había nada que revisar.

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La concejala ha insistido y, finalmente, los dos han salido al pasillo del colegio electoral. Allí, según un testigo citado por los socialistas, Martínez ha abierto los sobres del Congreso y del Senado para comprobar qué papeletas llevaba el hombre dentro. Al ver que eran del PSOE, ha intentado cambiarlas por las de su propio partido. El ciudadano, según ese mismo testimonio, se ha marchado del colegio sin llegar a depositar su voto en la urna.

El presidente del Gobierno ha sido el más madrugador y Abascal, el último en hacerlo.

Vulnerados el secreto y la libertad de voto

Cuando otras personas presentes le han reprochado lo sucedido, la concejala ha respondido que el votante era su sobrino. Para el PSOE, esa explicación no solo no justifica nada, sino que agrava el hecho: consideran que usar un vínculo familiar para presionar a alguien sobre a quién debe votar supone un abuso de confianza que no tiene cabida en un proceso electoral.

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El secretario general del PSOE en Ponferrada, Olegario Ramón, ha valorado así lo sucedido: “Cualquier conducta que atente contra la libertad de voto es censurable. Si, además, quien la lleva a cabo es una responsable pública, es todavía más grave”. Y ha añadido: “La gente tiene total libertad para votar a quien quiera y manifestar que es su presunto sobrino no es razón alguna para que esa persona decida a quien tiene que votar. No se puede obligar a nadie a votar a un partido político”.

El dirigente socialista ha insistido en que lo ocurrido no es un episodio menor, sino un ataque directo a uno de los principios básicos de cualquier democracia: el secreto y la libertad del voto. Ramón ha pedido que se investigue lo ocurrido y que se determinen las responsabilidades que correspondan. Según medios locales, el PSOE ha trasladado la denuncia directamente a la mesa electoral y ha pedido que Martínez, que actuaba como apoderada del PP en ese colegio, deje de cumplir esa función durante el resto de la jornada.

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Alta afluencia en los colegios este domingo electoral. (Reuters/Violeta Santos Moura)

Denuncia en campaña por el uso de las redes

Se trata de uno de los escasos incidentes este 29-N, además de la confusión entre Frente Amplio y Frente Obrero o que una mujer ha resultado herida al caerle una cabina electoral. Este domingo se reparten 350 escaños del Congreso de los Diputados y 209 en el Senado. En la provincia de León compiten doce candidaturas por cuatro escaños. Encabeza la lista del PSOE Javier Alfonso, mientras que la candidatura del PP la lidera Ester Muñoz, portavoz en el Congreso y de la campaña de Alberto Núñez Feijóo. En las elecciones generales de julio de 2023, el PSOE fue la fuerza más votada en Ponferrada, con el 42,5% de los votos, frente al 36% que obtuvo el PP, una diferencia que convierte al municipio en un escenario de alta disputa entre ambos partidos.

No es el único roce entre las dos formaciones en el municipio durante esta campaña. Semanas antes, los socialistas ya habían presentado denuncias ante la Junta Electoral de Zona por el presunto uso partidista de las redes sociales del Ayuntamiento de Ponferrada, al entender que se habían difundido anuncios de obras y proyectos municipales que favorecían al equipo de gobierno local, encabezado por Coalición por el Bierzo con apoyo del PP. Desde esa coalición han pedido en más de una ocasión que el PSOE retire sus denuncias, a las que han calificado de excesivas.

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En el resto de Castilla y León, en cambio, la jornada electoral ha transcurrido con normalidad. Según fuentes citadas por medios regionales, prácticamente la totalidad de las mesas se han constituido sin problemas, y solo se han registrado incidencias menores y puntuales en localidades de Zamora, Salamanca, Palencia y Burgos.