Frente Amplio tendrá candidatos en todas las circunscripciones al Congreso y solo renuncia a Teruel

Guardar

Frente Amplio garantiza que tendrá candidatos en todas las circunscripciones electorales al Congreso para los comicios del 29N salvo en el caso de la provincia de Teruel, según han confirmado a Europa Press varias fuentes de la coalición.

La previsión es que a lo largo de esta tarde se termine de completar las listas electorales, que deben registrarse antes de la medianoche de este lunes ante la Junta Electoral. Por tanto, contarán con aspirantes a escaño en 51 de las 52 provincias que reparten diputados al Congreso.

PUBLICIDAD

De esta forma, la única renuncia de la candidatura será el caso de Teruel, donde la Chunta Aragonesista decidió retirar la candidatura para arrebatar a la derecha escaños dando todo el espacio progresista en esta provincia al PSOE. IU rechazó esa opción pero al final asumió que el partido regionalista, que lidera la coalición en Aragón, tiene el poder de decisión sobre las circunscripciones que tendrán candidatura.

La mayoría de dirigentes de Frente Amplio venían expresando su criterio de que la candidatura se tenía que presentar por toda España, ya sea en alianzas con otras fuerzas o con candidatura propia.

PUBLICIDAD

Aunque la fractura entre Frente Amplio y Podemos es la tónica general, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en el cierre del plazo de coaliciones, los dos espacios sí comparten candidatura en Canarias y Comunidad Valenciana junto con otras fuerzas como Nueva Canarias y Compromís.

También lo harán en Baleares después de que los morados acordaran este domingo con Ara Més que estarán como independientes en las listas de la confluencia que pactaron la formación balear con Frente Amplio.

PUBLICIDAD

El portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, evitó este lunes por la mañana referirse a cuestiones concretas de las listas o el número de provincias en las que concurrirá el nuevo espacio de los partidos del ala minoritaria del Ejecutivo, aludiendo simplemente a que van a ser la opción de la izquierda alternativa a lo "largo y ancho del país".

Frente Amplio tiene que designar cabezas de lista y referentes electorales en plazas electorales clave para estos comicios, como es el caso de Galicia, Euskadi, Extremadura y provincias como Sevilla o Granada. También debe perfilar candidatos en diversas circunscripciones de Castilla y León y Castilla-La Mancha.

PUBLICIDAD

En el caso del Senado, la coalición acordó con el PSOE y otras fuerzas de izquierda lista conjuntas en más de 40 circunscripciones electorales, bajo la marca 'Senado de progreso'. El acuerdo implica como tónica general que Frente Amplio ostenta el segundo puesto de esa candidatura a la Cámara Alta.

Precisamente este martes PP y Vox han cerrado este lunes un pacto en el Senado que afecta a 23 circunscripciones con el objetivo de lograr una amplia mayoría que frene la candidatura conjunta que sellaron PSOE, Frente Amplio e izquierdas territoriales. En virtud de ese pacto, Vox no se presentará en seis provincias y el PP no hará en tres.

PUBLICIDAD

SE VEN CERCA DEL 10% EN INTENCIÓN DE VOTO

Mientras, Bustinduy ha asegurado que Frente Amplio está cambiando el estado de ánimo del electorado progresista y está en crecimiento de intención de voto, según las últimas encuestas, llegando a decir que estaban cerca del 10% de intención de voto, un umbral que con el sistema electoral permite multiplicar el número de escaños.

PUBLICIDAD

"Tenemos que llegar ahí cuanto antes para que la gente diga 'vale, hay partido, se puede hacer y a partir de ahí entraremos un escenario nuevo de movilización y de debate profundo", ha agregado Bustinduy quien ha subrayado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va a estar "metiendo la pata" en la campaña y el candidato de Vox, Santiago Abascal, está "escondiéndose".

También ha desgranado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está haciendo una campaña "puramente personal", aunque ha reprochado al PSOE que es muy "de que viene el lobo de la ultraderecha" pero se conforma con "gestionar la desigualdad" mientras que Frente Amplio quiere dar "la vuelta como un calcetín".

PUBLICIDAD

Es más, Bustinduy ha proclamado que Frente Amplio encarna un programa de "ruptura popular" con el "statuo quo con las condiciones de vida de la clase trabajadora", apostando por la expropiación de vivienda a los fondos de inversión o subir el salario mínimo interprofesional aunque "no quiera la patronal", en referencia a la CEOE.

A su vez, ha reivindicado que Frente Amplio cuenta con los "mejores candidatos", como es la aspirante a la Moncloa Ada Colau y el cabeza de lista por Madrid Emilio Delgado, y los que gozan de mayor credibilidad para luchar contra el rentismo, los "fondos buitre" y defender también los intereses de la clase trabajadora.

PUBLICIDAD