Cae una red que blanqueó 3 millones de euros procedentes de ciberestafas

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Madrid, 28 oct (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado una organización que blanqueó más tres millones de euros mediante compras y posterior exportación a África de vino español y maquinaria industrial que procedían de sus ciberestafas a personas y empresas de diversos países de Europa, Sudamérica y Asia.

Se trata de una operación conjunta de la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Europol que se ha saldado con nueve detenidos en Santander, Madrid, Alicante y Tenerife.

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La investigación fue iniciada en 2025 por la Unidad de Vigilancia Aduanera en Cantabria tras analizar un informe de inteligencia del Servicio Ejecutivo de la Comisión del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) que advertía de operaciones sospechosas a través de cuentas bancarias vinculadas a empresas y que el principal investigado residía en esta comunidad autónoma.

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de Cantabria han realizado durante este tiempo el rastreo tributario y bancario de las sociedades implicadas bajo la supervisión de un juez de Santander.

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Pero dada la dimensión trasnacional del entramado se formó un equipo conjunto con la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional y se activaron los canales de cooperación internacional con Europol.

La investigación puso de manifiesto un entramado en dos actividades delictivas conectadas, la cibertestafa y el blanqueo, informa la Dirección General de la Policía.

Por un lado la organización obtenía dinero procedente de fraudes informáticos cometidos en Europa mediante diferentes métodos como la interceptación de correos corporativos para redirigir pagos, suplantaciones comerciales y 'estafas del amor'.

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Entre las víctimas figuran empresas y particulares de Alemania, Finlandia, Portugal, República Checa, Rumanía, Suecia, Taiwán y Perú, entre otros países.

Los miembros de la red ingresaban los fondos estafados en cuentas de sociedades 'pantalla' e instrumentales y utilizaban personas que actuaban como 'mulas financieras', es decir facilitadores de cuentas bancarias para el blanqueo, afincadas principalmente en Cantabria y Madrid.

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El dinero era inmediatamente fraccionado y diversificado mediante transferencias circulares, envíos de divisas al exterior y retiradas masivas en efectivo en cajeros automáticos.

La organización hacía efectivo el lavado del dinero en el comercio internacional para lo que utilizaba sociedades exportadoras que inyectaban los fondos ilícitos en la compra de mercancías, principalmente vino adquirido a bodegas españolas y maquinaria y vehículos industriales, que posteriormente exportaba a países africanos.

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Ante el riesgo de destrucción de pruebas se realizó una primera fase operativa en Torrelavega (Cantabria) con la detención de dos personas y se realizaron registros en los que se incautó abundante documentación, efectos informáticos y dinero en efectivo.

Uno de los detenidos en esta primera fas es el considerado responsable de la captación de las 'mulas financieras'.

Posteriormente los pasados días 20 y 21 Vigilancia Aduanera de Cantabria coordinó el despliegue final del operativo que se saldó con otras siete detenciones en Madrid, Alicante y Tenerife.

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Se practicaron cinco registros en domicilios y en la sede de una empresa en Madrid, en las localidades madrileñas de Fuenlabrada, Las Rozas y Majadahonda y en la tinerfeña de Adeje en los que se intervino abundante documentación mercantil, facturas, registros contables, equipos informáticos, terminales móviles, joyas de alto valor y dinero en efectivo. EFE