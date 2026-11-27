El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

Guardar

¿No sabes cuál es el precio dela luz en España? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de hoy sábado 28 de noviembre.

Al cambiar continuamente, es importante estar actualizado sobre los precios de la energia eléctrica.

PUBLICIDAD

Tarifa del servicio de energía eléctrica

El servicio eléctrico tendrá un precio media en territorio español de 211.39 euros por megavatio hora para este sábado, de acuerdo con los datos del OMIE.

El gestor europeo señaló que el precio más caro de la energía eléctrica será de 254.33 euros por megavatio hora.

Mientras, la tarifa más barato del servicio eléctrico en territorio español llegará a los 173.07 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este sábado 28 de noviembre, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 230.45 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 219.25 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 205.12 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 197.14 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 195.75 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 195.03 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 195.18 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 199.2 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 211.62 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 204.54 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 189.6 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 176.48 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 173.07 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 174.53 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 184.37 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 200.31 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 214.3 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 235.48 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 254.33 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 253.63 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 252.01 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 251.02 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 239.24 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 221.82 euros por megavatio hora.