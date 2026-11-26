Pedro Sánchez.

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La campaña de las elecciones generales entra en su tramo final con el debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau. Los candidatos a la Presidencia del Gobierno se enfrentan este jueves, a tres días de la cita con las urnas, en un encuentro que concentra buena parte de la atención política de la jornada.

La Academia de Televisión organiza el debate, que ha comenzado a las 22:00 horas y cuenta con María Casado como moderadora. La cita ofrece a los líderes de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio una de las últimas oportunidades para defender sus propuestas, responder a sus adversarios y dirigirse a los electores antes del final de la campaña.

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El bloque sobre economía y fiscalidad ha centrado uno de los principales choques de la noche. Pedro Sánchez y Ada Colau han advertido de las consecuencias que, según sostienen, tendría un Ejecutivo integrado por PP y Vox, mientras que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han acusado al Gobierno de deteriorar la situación de la clase media y de los trabajadores.

#DebateA4RTVE | Pedro Sánchez dice que el domingo se contestará "si queremos una economía que continúe avanzando o una que involucione de la mano del de las tijeras y del de la motosierra" pic.twitter.com/h2QALN7LBe — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 26, 2026

Sánchez y Colau confrontan sus políticas con el modelo de Milei

El presidente del Gobierno ha planteado las elecciones como una decisión entre mantener la actual política económica o dar paso a un cambio de rumbo. “Si queremos una economía que continúe avanzando, como está haciendo la economía española, o queremos una economía que involucione de la mano de las tijeras y de la motosierra”, ha afirmado Sánchez.

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El candidato socialista ha relacionado las propuestas de Vox con las políticas del presidente argentino, Javier Milei, y ha reprochado a Feijóo y Abascal sus posiciones sobre el gasto público. También ha defendido que España ha creado empleo y ha elevado los salarios durante los últimos años, frente a lo que ha definido como un modelo de recortes.

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez. (Alberto Ortega - Europa Press)

Ada Colau ha reforzado el mensaje de Sánchez y ha puesto el foco en la propuesta de recortar 112.000 millones de euros de gasto público que ha atribuido a Vox. La candidata de Frente Amplio ha sostenido que esa medida afectaría a los servicios públicos y a las pensiones.

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“Es desmantelar los servicios públicos y las pensiones. No lo vamos a permitir”, ha declarado Colau. La dirigente ha citado la situación de Argentina para cuestionar las recetas económicas que vincula con Milei y ha defendido una mayor imposición sobre las grandes fortunas para financiar políticas sociales.

Colau ha reivindicado medidas aprobadas durante el anterior Gobierno de coalición, como el incremento del salario mínimo interprofesional. También ha señalado que, pese a los datos macroeconómicos, persisten dificultades para muchos hogares debido al precio de la vivienda y a la desigualdad.

Vox y PP cargan contra la gestión económica del Gobierno

Santiago Abascal ha sostenido que el próximo Gobierno debe dejar de ser “un enemigo de los trabajadores”. El líder de Vox ha reconocido que algunos indicadores económicos son positivos, aunque ha asegurado que sus efectos benefician a “los poderosos y al Ibex 35”, mientras las clases medias afrontan dificultades.

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El candidato de Vox ha atribuido el estancamiento de los salarios y el problema de acceso a la vivienda a la inmigración masiva. “Ingenieros, médicos, albañiles, temporeros... Queremos a los nuestros de vuelta”, ha dicho al señalar que, según sus datos, 1,2 millones de españoles han emigrado desde 2011.

Santiago Abascal

Abascal también ha criticado el Pacto Verde Europeo y el acuerdo comercial con Mercosur. A su juicio, esas políticas amenazan empleos en la industria del automóvil y otros sectores productivos. Además, ha propuesto eliminar el 100 % de las subvenciones públicas a partidos políticos, patronales, sindicatos y organizaciones no gubernamentales ideológicas o, como alternativa, reducirlas a la mitad.

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Feijóo ha rechazado el planteamiento de Sánchez y Colau sobre los recortes y ha asegurado que su objetivo será reducir gastos vinculados a la estructura política. “Yo le digo lo que voy a recortar: asesores, altos cargos y voy a recortar todo tipo de indecencia y de corrupción”, ha afirmado.

Pedro Sanchez en el Debate de los candidatos a la presidencia del Gobierno

El presidente del PP ha reprochado al Gobierno que destaque los datos económicos mientras, según ha dicho, muchas familias no llegan a fin de mes. En ese sentido, ha defendido un paquete de rebajas fiscales para trabajadores, autónomos y familias, con un IVA cero para la cesta básica de alimentos mientras la inflación se mantenga por encima de la media de la Unión Europea.

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El líder popular también ha prometido reducir los impuestos de la electricidad, deflactar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ampliar las deducciones por hijos y establecer una cuota cero para los autónomos. Asimismo, ha asegurado que revalorizará las pensiones conforme al índice de precios al consumo.