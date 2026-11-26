Alberto Núñez Feijóo.

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Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau participan este jueves en el debate a cuatro de la campaña para las elecciones generales del domingo 29 de noviembre. La cita reúne por primera vez durante esta campaña a los candidatos de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio en un mismo plató, a pocas horas del cierre de la carrera electoral.

El encuentro está organizado por la Academia de Televisión y lo modera la periodista María Casado. Los aspirantes confrontan sus posiciones en cinco bloques, con intervenciones cronometradas, dos pausas y un minuto final para cada uno. El debate llega después del cara a cara entre Sánchez y Feijóo y se perfila como el último gran acto televisado antes de la votación.

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Alberto Núñez Feijóo ha planteado un IVA cero para la cesta básica de alimentos mientras la inflación se sitúe por encima de la media de la Unión Europea, dentro de un paquete de rebajas fiscales con el que el candidato del PP ha defendido que aliviaría la pérdida de poder adquisitivo de los hogares.

#DebateA4RTVE | Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo), candidato del PP: “¿Usted conoce la pizzería Luna Rosa, verdad, señor Sánchez? Dice usted que la pizza de Luna Rosa, perdóneme, es cojonuda. ¿Sabe usted cuánto ha subido esa pizza desde que gobierna? Un 45%”#29Nrtve pic.twitter.com/evmcDJHE9T — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 26, 2026

Feijóo contrapone los precios al relato económico del Gobierno

El intercambio ha comenzado después de que Sánchez destacara el nombramiento de Pablo Hernández de Cos como próximo presidente del Banco Central Europeo y lo presentara como una muestra de la proyección internacional de España. Feijóo se ha sumado a la felicitación, ha recordado que el Partido Popular Europeo también había respaldado al exgobernador del Banco de España y ha cargado contra el diagnóstico económico del Gobierno.

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“La gente, cuando abre la nevera, no ve ni al señor Sánchez ni a la señora Colau, sino lo que ve es que no puede llegar a fin de mes”, ha afirmado el líder popular. Feijóo ha sostenido que la evolución de los precios de los alimentos, el diésel y la electricidad contrasta con los datos macroeconómicos que exhibe el Ejecutivo.

Candidatos a las elecciones generales de España. (REUTERS/Juan Medina)

El candidato del PP ha recurrido también a la referencia que Sánchez había hecho en otra ocasión a una pizzería madrileña. “Dice usted que la pizza de Luna Rossa es cojonuda. ¿Sabe usted cuánto ha subido esa pizza desde que usted gobierna? Un 45 %”, ha diccho Feijóo, que ha vinculado el encarecimiento del coste de vida con la política fiscal del Gobierno.

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Junto al IVA cero temporal para los alimentos básicos, Feijóo ha propuesto rebajar los impuestos de la luz, deflactar el impuesto sobre la renta de las personas físicas para los trabajadores, aumentar las deducciones para las familias con hijos y aplicar una cuota cero a los autónomos. También ha prometido revalorizar las pensiones de forma anual conforme al índice de precios al consumo.

Feijóo promete presentar presupuestos en primavera si llega al Gobierno

El líder del PP ha reprochado a Sánchez no haber presentado unos presupuestos generales del Estado durante la legislatura. “A mí me gustan las cuentas, a ustedes les gustan los cuentos”, ha dicho Feijóo, quien se ha comprometido a llevar al Parlamento unas cuentas para 2027 en primavera y un nuevo proyecto presupuestario para 2028 antes de que termine el próximo año.

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Feijóo ha acusado además al Ejecutivo de aumentar la presión fiscal y ha cuestionado que España haya perdido convergencia con la renta media europea. En su intervención, ha asegurado que las medidas del PP pretenden reducir la carga sobre las rentas del trabajo, las familias y los autónomos.

Sánchez y Feijóo. (REUTERS/Juan Medina)

Sánchez ha respondido que España es la gran economía europea que más empleo crea y defendió que la renta real de los hogares ha crecido un 10 % por encima de la inflación durante los últimos ocho años. El presidente también ha reivindicado el incremento del salario mínimo interprofesional desde 2018 y ha asegurado que 10 millones de trabajadores se han beneficiado de rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno.

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El candidato socialista ha acusado a Feijóo y a Abascal de votar contra la revalorización de las pensiones, las limitaciones al precio de los alquileres y las subidas del salario mínimo. “A mí me conmueve ver a Feijóo y Abascal disfrazados de Robin Hood”, ha afirmado Sánchez, antes de reprocharles que, según ha dicho, se han opuesto a medidas dirigidas a las clases medias y trabajadoras.

Colau reclama gravar a las grandes fortunas y Abascal plantea recortar gasto político

Ada Colau ha cuestionado cómo financiaría el PP sus rebajas tributarias sin elevar los impuestos a las grandes fortunas. La candidata de Frente Amplio ha defendido una mayor imposición sobre los patrimonios más altos y ha planteado recaudar 10.000 millones de euros para reforzar servicios públicos y facilitar ayudas a autónomos y familias.

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Colau también ha reivindicado las inversiones en energías renovables como vía para abaratar la energía, crear empleo y reducir la dependencia exterior. La candidata ha sostenido que el crecimiento económico no ha evitado que parte de la población tenga dificultades para llegar a fin de mes.

Ada Colau habla en el Debate de los candidatos a la presidencia del Gobierno sobre la violencia machista

Abascal, por su parte, ha propuesto reducir las subvenciones a partidos políticos, sindicatos, patronales y organizaciones no gubernamentales que calificó de ideológicas. El candidato de Vox ha defendido una reducción del gasto político y ha prometido bajar impuestos, aunque el debate ha derivado en un cruce con Sánchez por el ingreso mínimo vital y las ayudas para familias numerosas.

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