Sánchez, proclamado por unanimidad candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno

11/10/2026 El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), acompañado del secretario general de los socialistas castellanos y leoneses, Carlos Martínez (i), y la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio(d), durante un acto de precampaña del PSOE, en La Térmica Cultural de Ponferrada, a 11 de octubre de 2026, en Ponferrada, León, Castilla y León (España). El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha arrancado este fin de semana la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con dos actos, el sábado en Dos Hermanas (Sevilla) y hoy en Ponferrada (León), en la Térmica Cultural de la Fundación de la Energía. POLITICA Carlos Castro - Europa Press

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El Comité Federal del PSOE, reunido este sábado en Fuenlabrada (Madrid), ha proclamado por unanimidad al secretario general, Pedro Sánchez, candidato a la Presidencia del Gobierno en las próximas generales del 29 de noviembre.

Además, los integrantes del Comité Federal, principal órgano del partido entre Congresos, han ratificado las candidaturas al Congreso y al Senado que habían sido aprobadas en la víspera en la Comisión Federal de listas.

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"El 29N solo hay una meta: la victoria. Salimos a ganar, y a gobernar", señalan desde Ferraz, asegurando que están "preparados" y cuentan con el mejor proyecto, equipo y "el mejor liderazgo" con Pedro Sánchez a la cabeza.

Según informan desde Ferraz, por primera vez habrá más mujeres que hombres encabezando las listas al Congreso, un 52%, cumpliendo así el mandato del 41º Congrso del PSOE.

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Respecto al Senado, destacan que han aumentado en 10 puntos el porcentaje de mujeres que encabezan candidaturas respeto a 2023. En total el PSOE presenta 444 mujeres y 443 hombres a las Cortes Generales, en cumplimiento de la actual legislación de Igualdad.