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Pedro Sánchez apela a la movilización del PSOE y arropa a Begoña Gómez en un mitin en Fuenlabrada

El presidente fue proclamado candidato para las generales del 29 de noviembre y advirtió sobre posibles recortes si gana la derecha

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado al mitin que el PSOE celebra este sábado en Fuenlabrada (Madrid) acompañado de su mujer, Begoña Gómez, que se sentará en el banquillo por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. Cuando ha subido a la tribuna a pronunciar su discurso, le ha dedicado unas palabras de agradecimiento: "Quería darte las gracias por ser mi esposa, por ser la madre de mis hijas y por ser mi mujer", ha trasladado desatando los aplausos de los 3.000 militantes y simpatizantes presentes. (Fuente: PSOE)
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Pedro Sánchez ha llamado a la movilización del electorado socialista para las elecciones generales del 29 de noviembre durante un acto en Fuenlabrada que ha combinado mensajes de campaña con una intervención personal dirigida a su esposa, Begoña Gómez.

El presidente del Gobierno y candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha llegado acompañado por Gómez al Centro Cultural Tomás y Valiente, donde el Comité Federal había ratificado las candidaturas al Congreso y al Senado. Ya sobre el escenario, ambos se abrazaron y se besaron ante los asistentes.

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Sánchez ha vinculado ese gesto con las presiones que, según ha dicho, atravesó su entorno. “Nos han intentado quebrar de todas las maneras”, ha afirmado antes de dirigirse a su mujer: “Que lo escuchen alto y claro: te quiero”.

Sánchez pide movilización y el PSOE ratifica sus listas

El secretario general del PSOE ha utilizado su primera intervención como cabeza de lista para advertir sobre las consecuencias de un eventual triunfo del Partido Popular (PP) y Vox. En ese sentido, ha contrapuesto la continuidad de las políticas de su Ejecutivo con lo que ha definido como una agenda de recortes y retrocesos.

“Tenemos que movilizarnos, votar, ganar y gobernar”, ha sostenido ante unos 3.000 militantes, según la estimación difundida por el partido. Parte del público ha seguido el acto desde el auditorio y otra desde una plaza exterior.

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El mandatario ha planteado los comicios como una disputa entre cuatro años de avances o una vuelta atrás de varias décadas. Las encuestas, salvo las del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), anticipan una posible mayoría parlamentaria del PP y Vox.

Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez durante el Comité Federal del PSOE, en el Centro de Arte Tomás y Valiente. (Jesús Hellín - Europa Press)
Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez durante el Comité Federal del PSOE, en el Centro de Arte Tomás y Valiente. (Jesús Hellín - Europa Press)

La reunión del Comité Federal ha servido para aprobar las candidaturas socialistas a las Cortes Generales. El partido ha informado que, por primera vez, las mujeres encabezarán el 52 % de las listas al Congreso de los Diputados. En el total de las candidaturas habrá 444 mujeres y 443 hombres. El PSOE también ha señalado que ha aumentado en diez puntos la proporción de mujeres al frente de sus listas al Senado en comparación con las elecciones de 2023.

La dirección federal ha introducido modificaciones en las propuestas procedentes de Burgos, Palencia, Guadalajara, Albacete y Badajoz. Pese a esos cambios, el debate interno ha tenido menos repercusión que durante la elaboración de las candidaturas de 2023.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha considerado que las correcciones formaban parte del funcionamiento habitual del partido. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no ha asistido la reunión, según su entorno, porque se trataba de un trámite sin intervenciones previstas.

Rebeca Torró releva a Montse Mínguez como portavoz

La jornada ha estado marcada también por la dimisión de Montse Mínguez como portavoz del partido, tras las críticas relacionadas con los negocios inmobiliarios de su pareja. La Ejecutiva ha resuelto que la secretaria de Organización, Rebeca Torró, asumiera esa función.

Sánchez llega al mítin de Fuenlabrada (Madrid) junto a Begoña Gómez, a la espera de juicio por varios delitos. (Europa Press)
Sánchez llega al mítin de Fuenlabrada (Madrid) junto a Begoña Gómez, a la espera de juicio por varios delitos. (Europa Press)

El relevo apenas ha tenido presencia en el mitin. Antes del acto, dirigentes socialistas expresaron respaldo a Mínguez y atribuyeron su salida a la presión que, a su juicio, ejerce la confrontación política.

Sánchez ha cerrado una jornada de exhibición de unidad junto a ministros y referentes territoriales. El acto ha incluido referencias a la huelga en la educación pública madrileña, a las protestas contra la guerra y al caso de Maricarmen, cuyo desahucio ha sido mencionado como uno de los elementos que influyeron en el adelanto electoral.

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