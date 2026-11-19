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La candidata de Podemos a las elecciones generales de 29N, Irene Montero, ha exclamado que tras escuchar el debate 'cara a cara' entre sus homólogos del del PSOE y PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, "más ganas entran" de hacer "otra huelga general".

"Cuanto más escuchas a Feijóo y a Sánchez más ganas te entran de otra huelga general", ha afirmado en la red social 'X' para llamar a ir a las "calles y sacudirse el chantaje del voto útil" que, a su juicio, supone este formato de debate.

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La candidata de la formación morada ha llamado a "dar fuerza" a los que sí se van a "atrever a bajar el precio de los alquileres", aparte de afear que este 'cara a cara' vuelve a mostrar a dos hombres de PP y PSOE debatiendo como viene repitiéndose muchos años.