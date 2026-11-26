ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO DE ZARAGOZA. (Teatro del Mercado)

Guardar

Valladolid. Pinto. Y ahora, Zaragoza. A pocos días de las elecciones generales, la “censura”, a manos de PP y Vox, no cesa. El Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por el PP de Natalia Chueca, ha excluido de su programación teatral para escolares Historia de una maestra, una adaptación de la novela homónima de la escritora Josefina Aldecoa que recorre la trayectoria de una docente comprometida con la educación pública durante los años previos al estallido de la Guerra Civil. Según denuncian los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza (EMTZ), el Servicio de Educación del consistorio considera que el texto no es lo suficientemente “neutral” y que no resulta adecuado”.

Com ha avanzado El Periódico de Aragón, los nueve estudiantes del tercer y último curso de la escuela han trasladado su queja al Justicia de Aragón ante una situación que califican de “especial gravedad”, tanto por las consecuencias que tiene para su formación como por las implicaciones que entraña para la libertad artística y cultural en una institución pública.

PUBLICIDAD

Según recoge el citado medio, los alumnos aseguran que no han recibido una explicación concreta sobre qué aspectos del texto se consideran inadecuados ni qué criterios han motivado la decisión. “¿Qué significa que una obra de teatro no sea neutral y quién decide qué contenidos culturales son adecuados para que los estudiantes puedan acceder a ellos?”, se preguntan.

Sin embargo, el consistorio sostiene que “no existe censura de ningún tipo” y atribuye la decisión a los criterios pedagógicos de los técnicos municipales. La actividad, solicitada por 28 centros educativos, seguirá adelante con una obra del dramaturgo Francisco de Rojas Zorrilla.

PUBLICIDAD

Imágenes de la obra teatral 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva'.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado en sus redes sociales sobre lo ocurrido: “El PP impide a los alumnos de la escuela Municipal de Teatro de Zaragoza representar una obra de Josefina Aldecoa por considerarla ‘inadecuada’. Es la tercera vez que pasa en menos de un mes. Esta es la censura y la involución que quieren las derechas. Imagina qué harían si gobernasen España. Hay que pararlos en las urnas”.

De Lorca a Josefina Aldecoa: las denuncias de censura se acumulan

El de Zaragoza no es un caso aislado. El pasado mes de octubre, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León, dirigida por Vox, incorporó una cláusula para excluir de las subvenciones audiovisuales obras que incluyan, entre otros, “adoctrinamiento ideológico”. Un día después de que se conociera la noticia, la compañía de teatro documental vallisoletana Proyecto 43-2 denunció ante la Fiscalía la cancelación de una obra sobre Federico García Lorca, alegando “causas de motivación ideológica”.

PUBLICIDAD

De la misma manera, el pasado sábado, la compañía El Aedo Teatro denunció que el Ayuntamiento de Pinto (Madrid), también gobernado por el PP, había descartado por “tintes ideológicos” cinco espectáculos cuya representación había sido apalabrada. Entre ellos figuraba Poeta (perdido) en Nueva York, un montaje inspirado en la obra de Federico García Lorca y galardonado con el Premio Max a la mejor producción privada de 2026, además de El hijo de la cómica, de José Sacristán; Libres, de Teatro del Barrio; El verdugo, de El espejo negro; y La Reina Brava, de Las Niñas de Cádiz.

El segundo teniente de alcalde de Pinto, Fernando González Jaén, ha tachado lo ocurrido de “el bulo del año” en su cuenta de Instagram, asegurando que estas obras “nunca han estado contratadas ni programadas”.

PUBLICIDAD