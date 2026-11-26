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Málaga, 26 nov (EFE).- Dos casos relacionados con el fenómeno 'curis', que se refiere a cuentas anónimas en redes sociales creadas para publicar 'memes', dibujos, caricaturas o videos cortos que señalan, de forma sarcástica, a profesores y alumnos, han sido esclarecidos por la Policía en Benalmádena (Málaga).

Estos hechos, que han sucedido en dos institutos de dicha localidad, se han saldado con la expulsión de dos menores de sus respectivos centros durante un mes por la difusión de este tipo de publicaciones, ha informado este jueves la Policía en un comunicado.

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El director de uno de los institutos acudió a la Comisaría de Torremolinos-Benalmádena para denunciar la difusión, a través de una conocida red social, de publicaciones de carácter vejatorio contra varios docentes.

Los agentes constataron que eran fotografías y montajes audiovisuales realizados mediante herramientas de edición digital e inteligencia artificial, usando rostros reales de los profesores que eran representados en situaciones ridiculizantes, sexualizadas y potencialmente degradantes, y por tanto susceptibles de menoscabar su dignidad e integridad moral.

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Por este motivo, los policías hicieron un análisis técnico de los perfiles, obtuvieron y preservaron las evidencias digitales e iniciaron diligencias testificales que, junto a la denuncia, posibilitaron la identificación de un menor de 16 años como presunto artífice de los hechos.

El joven fue oído en exploración, en calidad de investigado no detenido, por su presunta implicación en un delito contra la integridad moral, y se dio cuenta de todo a la Fiscalía de Menores.

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Por su parte, el instituto incoó un expediente disciplinario al menor y acordó su expulsión durante treinta días, que derivó finalmente en un cambio de centro.

El segundo caso se inició por la denuncia de dos profesores de otro instituto ante las publicaciones realizadas en una red social donde, incluso, a uno de los docentes se le atribuían aproximaciones indecorosas a alumnas, todo ello a través de difusiones que se ajustan al fenómeno 'curis'.

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Se llevó a cabo una investigación y se identificó a una adolescente como presunta responsable, lo que tuvo como consecuencia también la suspensión del derecho a asistencia a clase durante un mes.

Estas no han sido las únicas denuncias actuales relacionadas con incidencias significativas en el ámbito escolar, que también se han producido en los mismos centros escolares afectados por el fenómeno 'curis'.

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Recientemente, en uno de ellos, se denunció la presunta divulgación de imágenes íntimas de una menor y, tras la denuncia de los hechos, los agentes identificaron a los supuestos autores y remitieron lo investigado a la Fiscalía.

En el mismo centro también una publicación en redes traspasó las pantallas y fue el motivo de una pelea en el patio, hecho que dio lugar a la intervención del grupo investigador.

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La Policía Nacional ha recordado que, si se utiliza una red social para humillar a los demás, se puede estar cometiendo un delito y que una cuenta anónima no hace "intocable" al autor de los hechos.

Pasar del humor a convertir a un compañero o profesor en el blanco de las burlas "puede convertirse en un grave problema", ha advertido la Policía, que ha añadido que usar un dibujo y no poner su nombre no impide que sus compañeros y el ámbito escolar puedan reconocer perfectamente de quién se está hablando.

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También ha resaltado que, si se ve que una publicación humilla, no se debe compartir, y que quien sufre acoso debe denunciarlo. EFE