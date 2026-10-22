España

Juan Manuel Liquinoli, adiestrador canino, sobre cómo educar a tu perro: “Los métodos que generan miedo o dolor tienen muchas consecuencias negativas”

El especialista en comportamiento animal da sus claves para un buen entrenamiento con nuestras mascotas

Un perro golden retriever sentado en un suelo de madera mira hacia abajo ante el dedo extendido de una persona.
Un perro de raza golden retriever permanece sentado en el suelo de una vivienda mientras una persona le señala con el dedo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En España, al menos 15 millones de hogares conviven con un animal de compañía. La primera estadística nacional de protección animal contabiliza 15.171.569 mascotas en todo el país, y entre ellas el perro ocupa el primer lugar de preferencia. El censo registra 7.562.893 canes distribuidos por el territorio nacional, una cifra que representa casi la mitad del total de animales de compañía contabilizados.

La llegada de estos animales al hogar suele responder a la búsqueda de compañía y afecto, aunque no siempre va acompañada de la comprensión necesaria sobre las dificultades que implica su educación. El adiestrador Juan Manuel Liquindoli comparte sus conocimientos a través de sus redes sociales, bajo el perfil @filosofia.animal, con el objetivo de orientar a quienes enfrentan este desafío.

PUBLICIDAD

El adiestrador canino Juan Manuel Liquindoli ha cuestionado los métodos tradicionales de entrenamiento basados en el castigo y ha propuesto un enfoque centrado en entender el comportamiento del animal antes de corregirlo. Según ha explicado, existe evidencia científica que demuestra que las técnicas aversivas generan consecuencias negativas en el bienestar de los perros y, además, resultan contraproducentes a la hora de resolver los problemas de conducta que buscan eliminar.

Evitar “el camino corto” de la agresión

Un perro de pelaje negro y blanco con arnés azul mira hacia arriba sujeto por una correa en un camino de parque rodeado de árboles.
Un perro con arnés y correa voltea hacia su dueño mientras caminan por un sendero arbolado en un parque público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Liquindoli ha descrito una práctica habitual entre quienes entrenan perros: recurrir a herramientas de corrección física apenas aparece un comportamiento indeseado. Es, según dice, “el camino corto”, que ejemplifica así: “Si un perro gruñe o un perro ladra, agarrar un collar de ahorca y tironearlo”.

PUBLICIDAD

El adiestrador ha planteado una serie de preguntas que, a su juicio, deberían anteceder a cualquier intervención correctiva: “¿Qué le está pasando a este perro? ¿Por qué llegó a esta situación? ¿Por qué cuando salimos a pasear se quiere pelear con todos los perros?”. Para Liquindoli, el gruñido o el ladrido no son el problema en sí, sino una señal de que algo previo ha generado esa respuesta en el animal.

El especialista ha trazado una comparación con la evolución de los modelos educativos aplicados a los niños. “Educaciones puramente conductistas, donde si el nene hacía algo bien, te daban un chocolatino, un premio, y si hacías algo mal, era un castigo físico o te quedabas sin la PlayStation”, ha descrito, en referencia a esquemas que reducían la crianza a un sistema binario de premios y castigos.

Según Liquindoli, esa lógica ha entrado en revisión desde que se ha comprendido que la educación de los niños “era mucho más” que ese intercambio mecánico de recompensas y sanciones. El adiestrador ha sostenido que algo similar está ocurriendo hoy con el entrenamiento canino, donde los enfoques que solo contemplan el refuerzo o la corrección física han quedado cuestionados frente a nuevas evidencias sobre el comportamiento animal.

Con los perros está pasando algo parecido, sustentado con mucha evidencia científica de que justamente los métodos que son aversivos, que generan miedo o dolor en el perro, tienen muchas, eh, consecuencias negativas, no solamente en el bienestar del perro, sino también que terminan siendo contraproducentes hasta para resolver problemas de comportamiento”, asegura.

Para Liquindoli, la clave del adiestramiento pasa por identificar las causas que desencadenan reacciones como la agresividad hacia otros perros durante los paseos, en lugar de aplicar una corrección automática ante cada manifestación de esa conducta. Esta mirada ha situado al comportamiento problemático como un síntoma que requiere análisis, no como una falta que exige un castigo inmediato.

Temas Relacionados

PerrosAnimalesMascotasRedes SocialesRedes Sociales EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pagar un vado en tu garaje no te permite aparcar delante: “La norma no hace excepción porque seas tú, tus amigos o tus colegas”

Xavi Abat, conocido en redes sociales como “el abogado de TikTok”, aclara que el tramo de acera y calzada que delimita el vado sigue siendo dominio público

Pagar un vado en tu garaje no te permite aparcar delante: “La norma no hace excepción porque seas tú, tus amigos o tus colegas”

Felipe González cumple su promesa y no apoyará a Pedro Sánchez en el 29-N: el expresidente socialista votará en blanco

El exlíder socialista mantiene que no le gusta ni el comportamiento del PSOE ni la ausencia de proyecto de las derechas

Felipe González cumple su promesa y no apoyará a Pedro Sánchez en el 29-N: el expresidente socialista votará en blanco

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

Con el plazo para presentar candidaturas ya en marcha, el PP parte como favorito en la mayoría de los sondeos frente a un bloque de izquierdas fragmentado, mientras vivienda, salarios y pensiones concentran la disputa entre los partidos

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pagar un vado en tu garaje no te permite aparcar delante: “La norma no hace excepción porque seas tú, tus amigos o tus colegas”

Pagar un vado en tu garaje no te permite aparcar delante: “La norma no hace excepción porque seas tú, tus amigos o tus colegas”

Felipe González cumple su promesa y no apoyará a Pedro Sánchez en el 29-N: el expresidente socialista votará en blanco

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

Muere un militar en Córdoba tras ser atropellado dentro de la base de Cerro Muriano

Cuando el capitán de los marines de Estados Unidos elogió a los infantes españoles: “Son tácticamente sólidos y muy profesionales”

ECONOMÍA

Jaime Pla, ingeniero industrial, sobre el cambio de hora: “Con los aparatos eléctricos modernos, el cambio de hora solo nos hace ahorrar 1,29 euros al año”

Jaime Pla, ingeniero industrial, sobre el cambio de hora: “Con los aparatos eléctricos modernos, el cambio de hora solo nos hace ahorrar 1,29 euros al año”

Una mujer con incapacidad laboral total reclama una pensión a su padre millonario, dueño de más de 100 viviendas: ya probó en un juicio que es su hija biológica

Los bancos deberán devolver el dinero a las víctimas de estafa y reclamarlo después: el anticipo supondrá millones de euros

Siete aeropuertos del sur de Italia alertan sobre falta de combustible por las protestas de camioneros

Un abogado lo confirma: tu empresa está obligada a subirte el sueldo en estas tres situaciones

DEPORTES

Volkanovski quiere ser amigo de Ilia Topuria entre fogones: “Es un momento especial, aunque estés intentando darle puñetazos en la cara”

Volkanovski quiere ser amigo de Ilia Topuria entre fogones: “Es un momento especial, aunque estés intentando darle puñetazos en la cara”

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League

Guerra de pitos y aplausos en el Bernabéu: el curioso momento vivido con Marc Cucurella durante el Real Madrid - Leipzig de Champions

Pleno al verde: Isco desatasca al Betis desde el punto de penalti ante el Feyenoord y corona un ejercicio de pura resistencia hasta el final