Juan Manuel Liquinoli, adiestrador canino, sobre cómo educar a tu perro: “Los métodos que generan miedo o dolor tienen muchas consecuencias negativas”

Un perro de raza golden retriever permanece sentado en el suelo de una vivienda mientras una persona le señala con el dedo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En España, al menos 15 millones de hogares conviven con un animal de compañía. La primera estadística nacional de protección animal contabiliza 15.171.569 mascotas en todo el país, y entre ellas el perro ocupa el primer lugar de preferencia. El censo registra 7.562.893 canes distribuidos por el territorio nacional, una cifra que representa casi la mitad del total de animales de compañía contabilizados.

La llegada de estos animales al hogar suele responder a la búsqueda de compañía y afecto, aunque no siempre va acompañada de la comprensión necesaria sobre las dificultades que implica su educación. El adiestrador Juan Manuel Liquindoli comparte sus conocimientos a través de sus redes sociales, bajo el perfil @filosofia.animal, con el objetivo de orientar a quienes enfrentan este desafío.

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El adiestrador canino Juan Manuel Liquindoli ha cuestionado los métodos tradicionales de entrenamiento basados en el castigo y ha propuesto un enfoque centrado en entender el comportamiento del animal antes de corregirlo. Según ha explicado, existe evidencia científica que demuestra que las técnicas aversivas generan consecuencias negativas en el bienestar de los perros y, además, resultan contraproducentes a la hora de resolver los problemas de conducta que buscan eliminar.

Evitar “el camino corto” de la agresión

Un perro con arnés y correa voltea hacia su dueño mientras caminan por un sendero arbolado en un parque público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Liquindoli ha descrito una práctica habitual entre quienes entrenan perros: recurrir a herramientas de corrección física apenas aparece un comportamiento indeseado. Es, según dice, “el camino corto”, que ejemplifica así: “Si un perro gruñe o un perro ladra, agarrar un collar de ahorca y tironearlo”.

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El adiestrador ha planteado una serie de preguntas que, a su juicio, deberían anteceder a cualquier intervención correctiva: “¿Qué le está pasando a este perro? ¿Por qué llegó a esta situación? ¿Por qué cuando salimos a pasear se quiere pelear con todos los perros?”. Para Liquindoli, el gruñido o el ladrido no son el problema en sí, sino una señal de que algo previo ha generado esa respuesta en el animal.

El especialista ha trazado una comparación con la evolución de los modelos educativos aplicados a los niños. “Educaciones puramente conductistas, donde si el nene hacía algo bien, te daban un chocolatino, un premio, y si hacías algo mal, era un castigo físico o te quedabas sin la PlayStation”, ha descrito, en referencia a esquemas que reducían la crianza a un sistema binario de premios y castigos.

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Según Liquindoli, esa lógica ha entrado en revisión desde que se ha comprendido que la educación de los niños “era mucho más” que ese intercambio mecánico de recompensas y sanciones. El adiestrador ha sostenido que algo similar está ocurriendo hoy con el entrenamiento canino, donde los enfoques que solo contemplan el refuerzo o la corrección física han quedado cuestionados frente a nuevas evidencias sobre el comportamiento animal.

“Con los perros está pasando algo parecido, sustentado con mucha evidencia científica de que justamente los métodos que son aversivos, que generan miedo o dolor en el perro, tienen muchas, eh, consecuencias negativas, no solamente en el bienestar del perro, sino también que terminan siendo contraproducentes hasta para resolver problemas de comportamiento”, asegura.

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Para Liquindoli, la clave del adiestramiento pasa por identificar las causas que desencadenan reacciones como la agresividad hacia otros perros durante los paseos, en lugar de aplicar una corrección automática ante cada manifestación de esa conducta. Esta mirada ha situado al comportamiento problemático como un síntoma que requiere análisis, no como una falta que exige un castigo inmediato.