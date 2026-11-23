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París, 23 nov (EFE).- La eficiencia energética en el mundo se está acelerando este año, aunque todavía no al ritmo que se había marcado la comunidad internacional, y eso en buena medida para adaptarse a los problemas de abastecimiento de gas y petróleo y a la escalada de precios que genera el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Esta es la principal conclusión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe anual sobre eficiencia, en el que insiste en que habría que aprovechar esta coyuntura en principio desfavorable para los consumidores para avanzar en la adopción de las tecnologías más eficaces y en la electrificación de la economía.

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Según los cálculos de la AIE, la intensidad de energía primaria va a mejorar este año un 3 %, un ritmo superior al poco más del 2 % de 2025 y al de los años anteriores. Es decir, que se reduce a una cadencia mayor la cantidad de energía necesaria para generar una unidad de producción.

Es un porcentaje incluso más elevado que el que se había constatado en 2022 (entonces se quedó en cerca del 2,5 %), cuando el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania por Rusia también provocó que se dispararan los precios de los hidrocarburos, sobre todo en el mercado europeo, y que los consumidores trataran por todos los medios de disminuir su utilización.

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No obstante, se queda por debajo del 4 %, que sería la cadencia necesaria para cumplir con la meta que se fijó en la COP28 de Dubai en 2023, que consistía en duplicar el progreso en eficiencia energética para 2030.

Los autores del estudio señalan que la región Asia-Pacífico es la que está registrando en 2026 las más fuertes evoluciones en la intensidad energética porque también es la más expuesta a las interrupciones de suministro por el cierre parcial del estrecho de Ormuz, ya que su dependencia del gas y del petróleo de Oriente Medio antes de la guerra entre Estados Unidos e Irán era mayor.

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Así, la mejora en eficiencia está siendo del 3,6 % en China, del 4,1 % en India, del 2,8 % en otros países del sudeste asiático, mientras que se está quedando por debajo de la media del periodo 2019-2025 en la Unión Europea (2,5 %), en Estados Unidos (2,3 %) y en Latinoamérica (0,7 %).

En las áreas más expuestas a las consecuencias del conflicto bélico, particulares y empresas se están viendo obligados a reducir el consumo de energía y eso se traduce, por ejemplo, en menos viajes, recurrir más al transporte público y otras alternativas.

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La AIE ha constatado que unos 120 países de todo el mundo han tomado medidas para ahorrar energía, pero en muchos casos tienen sólo carácter temporal o apuestan por subvencionar los combustibles fósiles para ayudar a la población a pasar esta fase difícil, pero indica que en realidad no son sino algo más de una treintena los que han puesto en marcha políticas de largo plazo.

De ellos, un 80 % están apostando por electrificar los usos finales de energía, por ejemplo dando apoyo al despliegue de los vehículos eléctricos o a las bombas de calor, que combinadas con un mejor aislamiento de los edificios, podrían reducir las facturas de calefacción en un 90 %, según la agencia.

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Este año la demanda de carga para los vehículos eléctricos en China se está incrementando un 50 %, lo que reduce el consumo de gasolina, y en la UE entre enero y septiembre las ventas de coches eléctricos han crecido un 50 % respecto al mismo periodo de 2025, mientras las de gasolina o diesel se han reducido casi un 20 %.

Consecuencia de esas tendencias, la demanda eléctrica va a subir en 2026 alrededor del 3,6 %, mientras que el consumo total de electricidad va a permanecer estancado, ya que la progresión esperada de las renovables pero también del carbón servirá para compensar el retroceso del petróleo y, en particular del gas (-1,6 %).

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El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, señaló que "la eficiencia energética es una de las herramientas más potentes que tienen los países para reforzar la seguridad energética, rebajar las facturas de los consumidores y mejorar la competitividad económica".

Birol manifestó que la crisis que se está viviendo por la guerra en Oriente Medio ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las economías y las familias a las interrupciones en el suministro de petróleo, y por tanto también la oportunidad que tienen los gobiernos para convertir esos desafíos en una oportunidad acelerando las inversiones en tecnologías eficiencias y en electrificación. EFE

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