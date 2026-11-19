Guardar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha situado las rebajas de impuestos como una de sus principales propuestas económicas frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de haber "triturado" a la clase media y de aumentar la recaudación mientras los ciudadanos pierden poder adquisitivo.

El jefe del Ejecutivo ha defendido, por su parte, la contribución de los tributos al Estado del bienestar y ha planteado bajar los impuestos a dos millones de familias con menores a cargo y subirlos "a grandes corporaciones, grandes fortunas y fondos buitre que especulan con la vivienda".

PUBLICIDAD

Frente a Sánchez, que ha defendido la buena marcha de la economía, el crecimiento del empleo y la reducción del déficit y la deuda, Feijóo le ha pedido al presidente hablar "de nóminas, de la nevera y de la vida de la gente. "El PIB no se come", ha reiterado.

El líder del PP ha propuesto recuperar el IVA cero para la cesta de alimentos durante el tiempo que la inflación española se mantenga por encima de la media de la eurozona. También ha defendido adaptar el impuesto sobre la renta a la inflación y elevar los mínimos exentos para las familias con hijos, al considerar que "lo están pasando mal".

PUBLICIDAD

Sánchez ha rechazado que su Gobierno no haya reducido impuestos a las rentas medias y trabajadoras y ha asegurado que diez millones de ciudadanos se han beneficiado de rebajas en el IRPF. También ha recordado las reducciones del IVA de la electricidad, el gas y los alimentos aprobadas para responder a las crisis externas.

En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo ha hecho una defensa de los impuestos, "porque 6 de cada 10 hogares en España reciben más del Estado del bienestar", a través de la sanidad, de la educación o de la dependencia. "Aquello que ustedes están privatizando allí donde gobiernan con Vox en las comunidades autónomas", le ha reprochado a Feijóo.

PUBLICIDAD