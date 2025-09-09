El Gobierno prohíbe la entrada en España a dos ministros de Netanyahu

Imagen de archivo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. (Daniel Torok/White House/DPA)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prohibió este lunes el acceso en España a “todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja", como parte del paquete de medidas para frenar el “genocidio” en Gaza.

La medida se ha cumplido, aunque a medias. España ha prohibido la entrada en España a los ministros ultraderechistas israelíes Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, del gobierno de Benjamin Netanyahu, pero no a su líder. El primero lidera la cartera de Hacienda, mientras el segundo la de Seguridad Nacional.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se han dado luz verde a las nueve medidas propuestas ayer, entre ellas la aprobación urgente de un decreto ley que consolide el embargo de armas a Israel, la denegación del tránsito por los puertos españoles de barcos que transporten combustible usados por las fuerzas armadas israelíes o limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes, entre otras. El país liderado por Netanyahu ha tachado estas medidas de “antisemitas”.

Además, Albares ha anunciado la inclusión en el “listado oficial de personas sancionadas del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir y el ministro de Hacienda, Bezalel Smotrich”, después de que ayer Israel vetara el acceso a su país de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego.

Pedro Sánchez anuncia el embargo de armas por ley a Israel

“Las personas incluidas en este listado no podrán acceder a territorio español y serán incluidas en el sistema de información Schengen”, ha añadido el ministro. Ambos ya han sido sancionados en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Noruega, por “incentivar a la violencia” contra los palestinos. En el listado de las personas israelíes a las que se les veta el acceso, el ministro ha asegurado que es un “listado abierto”, en el que irán introduciendo a “todas aquellas personas que demuestren con su conducta o sus declaraciones” que comprometan y hagan “inviable la paz y la seguridad a todos”. Albares ha recalcado que ya había incluidos 13 colonos judíos “violentos” a los que se suman ahora estos dos ministros.

También ha declarado que, el motivo por el que Netanyahu ya hay “medidas de instancias y tribunales internacionales que están plenamente en vigor en España. Sobre el líder israelí pesa una orden de arresto internacional desde el 21 de noviembre de 2024 por la Corte Penal Internacional (CPI).

La respuesta de Israel a las medidas

Minutos después de hablar Sánchez, Israel no tardó en reaccionar. El ejecutivo de Netanyahu denunció que se trataba de un intento del presidente español de “distraer la atención” de los escándalos de corrupción en su entorno más cercano —su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez— y en el PSOE, con Santos Cerdán en prisión. Asimismo, anunció sanciones contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz y la ministra de Juventud, Sira Rego.

El encargado de dar la respuesta fue el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, mediante un largo mensaje publicado en redes sociales en el que acusó al Gobierno de España de liderar “una línea hostil” contra Israel “con una retórica desenfrenada y llena de odio”. Según él, todo lo que se escuchó ayer “no fue más que un intento evidente del corrupto gobierno de Sánchez de distraer la atención de los graves escándalos de corrupción”.

Díaz y Rego, a las que acusó de haber cruzado “cualquier línea roja”, tienen desde ahora prohibida la entrada a Israel, además de que quedó vetado cualquier contacto gubernamental con ellas. Según Saar, era “evidente” que como líder de Sumar, Díaz “se estaba aprovechando de la debilidad política del presidente Sánchez y lo estaba arrastrando, paso a paso, a implementar su visión antiisraelí y antisemita”.