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Quito, 23 nov (EFE).- La Policía de Ecuador incautó 55 kilos de marihuana y 34 kilos de cocaína que estaban ocultos en un vehículo abandonado en la provincia amazónica de Napo, según informó este lunes el cuerpo policial y el ministro del Interior, John Reimberg.

El operativo se realizó el pasado domingo en el municipio de El Chaco, después de que una alerta ciudadana advirtiera de la presencia de un vehículo negro abandonado a unos 300 metros de un puente.

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Los agentes, al llegar al lugar, encontraron un compartimento oculto en el que almacenaban paquetes de droga.

Según Reimberg, el cargamento equivale a un total 458.950 dosis y 85.000 dólares.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por Noboa en 2024 para intensificar el combate contra los grupos criminales.

Desde entonces ha decretado sucesivos estados de excepción y varios toques de queda nocturnos para que las fuerzas de seguridad puedan realizar operaciones especiales contra estas bandas.

Sin embargo, esa y otras medidas no impidieron que Ecuador cerrara el 2025 con un récord de 9.284 asesinatos. EFE