Interpol Colombia extraditó a siete extranjeros, entre ellos ‘El Monstruo del modelaje’: son requeridos en seis países por narcotráfico, homicidio y abuso sexual

Los detenidos fueron enviados a Argentina, España, Ecuador, Venezuela, Francia y Estados Unidos para afrontar causas por tráfico de drogas, homicidio, delitos sexuales, lavado de activos y falsedad documental (Dijín Policía Nacional)

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La Oficina Central Nacional de Interpol Colombia concretó la extradición pasiva de siete ciudadanos solicitados por autoridades judiciales de Argentina, España, Ecuador, Venezuela, Francia y Estados Unidos. Las entregas se realizaron el 28 y 29 de octubre de 2026, bajo coordinación de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), Migración Colombia y organismos policiales de los países requirentes.

Los detenidos afrontarán procesos por narcotráfico, homicidio, delitos sexuales, blanqueo de capitales, falsedad documental y encubrimiento. Según la información oficial, los traslados se efectuaron en vuelos comerciales, con custodia de funcionarios de las autoridades internacionales que recibieron a cada requerido.

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La operación incluyó a ciudadanos de Taiwán, Ecuador, Venezuela y Francia, además de dos colombianos solicitados por España y Estados Unidos.

Dos extraditados deberán responder por delitos sexuales en España y Venezuela

Uno de los entregados fue Édgar Germán Montoya Montoya, requerido por la Audiencia Provincial de Madrid por el delito de acceso carnal violento. De acuerdo con el reporte conocido, las autoridades españolas lo señalan de haber realizado tocamientos y de haber accedido abusivamente a un menor de edad. Interpol España asumió su custodia para trasladarlo en un vuelo comercial.

Interpol Colombia y la Dijín concretaron la extradición de siete personas hacia seis países de América y Europa. (Dijín Policía Nacional)

El ciudadano venezolano Adolfredo Rafael Matos Gonzáles, conocido como “El Monstruo del modelaje”, también fue enviado a su país de origen. El Tribunal de Primera Instancia en Función de Control del estado Zulia lo requiere por delitos contra la integridad sexual de menores.

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Las investigaciones citadas por la Policía Nacional indican que Matos Gonzáles habría utilizado una escuela de modelaje como fachada para captar y fotografiar a sus víctimas. La acusación sostiene que publicó material íntimo en páginas pornográficas y que abusó de seis niñas. Interpol Venezuela recibió al requerido para que continúe el proceso judicial en ese país.

La lista incluyó a otro ciudadano venezolano, Ender Emanuel Alvarado Contreras, solicitado por el Tribunal de Control No. 3 del estado Yaracuy por homicidio. Según el requerimiento, habría atacado a una persona con un arma cortopunzante y le causó heridas que derivaron en su muerte.

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También fue entregado a Ecuador Heraldo William Rosero Tacán, requerido por una Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer. Las autoridades ecuatorianas lo investigan por acceso carnal violento contra una menor de edad, un caso en el que, según la información oficial, habría empleado la fuerza y cometido abusos de manera reiterada.

Siete ciudadanos requeridos por delitos de alcance transnacional salieron de Colombia bajo custodia internacional para quedar a disposición de tribunales de América y Europa. (Dijín Policía Nacional)

Estados Unidos solicitó a un colombiano por narcotráfico y concierto para delinquir

Óscar David Galindo Caraballo fue extraditado a Estados Unidos, donde deberá comparecer ante la justicia por delitos relacionados con concierto para delinquir y narcotráfico. La entrega se formalizó ante agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, conocido como U.S. Marshals.

El caso de Galindo Caraballo concentró el componente de narcotráfico de la jornada de extradiciones. La Policía no detalló en la información entregada el lugar de la investigación ni los hechos concretos que sustentan el requerimiento estadounidense, pero indicó que el ciudadano colombiano deberá enfrentar juicio en ese país.

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En Francia, las autoridades de Lyon esperan a Edouard David Joseph Chavanne, ciudadano francés requerido por blanqueo de capitales. El expediente judicial está relacionado con presuntos fraudes fiscales, trabajo no declarado y abuso de confianza. Interpol Francia recibió al detenido luego de su salida de Colombia.

Por su parte, la ciudadana taiwanesa Po Ya Lin fue entregada a Interpol Argentina. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 3 la requiere por falsedad en documento y encubrimiento, dentro de un proceso en el que se le señala de haber adquirido un vehículo de procedencia ilícita y de utilizar documentación pública falsa.

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La Dijín, Migración Colombia y organismos policiales extranjeros coordinaron el traslado de siete requeridos, quienes enfrentarán procesos penales en sus respectivos países de destino (Dijín Policía Nacional)

Nueve personas salieron de La Picota hacia el hangar de la DEA

En un procedimiento paralelo, el Inpec trasladó durante la madrugada del viernes a nueve personas desde el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota hasta el hangar de la DEA en el aeropuerto El Dorado. El grupo quedó a disposición de las autoridades que adelantan las diligencias de entrega a los países requirentes.

Entre los trasladados figuran Juan Carlos Ojeda Realpe, Jeovanny Aguilar Jiménez, Eduardo Martínez Álvarez, Jean Carlos Ansasoy Narváez, Jeison Stiven Acosta Ansasoy, Werling Palacios Palacios y Óscar Hernando Giraldo Gómez. Las autoridades los vinculan con investigaciones por narcotráfico, concierto para delinquir, tráfico de armas y transporte de cargamentos de droga.

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El listado difundido sobre ese traslado también incluyó a Montoya Montoya y Po Ya Lin, quienes aparecen entre los siete ciudadanos cuya extradición fue reportada por Interpol Colombia hacia España y Argentina.

La Policía Nacional señaló que las extradiciones hacen parte de los mecanismos de cooperación judicial internacional para impedir que personas requeridas en otros países permanezcan o se oculten en Colombia. Los siete casos quedaron en manos de las autoridades judiciales de las seis naciones que formularon las solicitudes.