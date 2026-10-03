Patricia Pardo y su hija, las mayores admiradoras de Christian Gálvez durante su emotivo pregón

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MADRID (CHANCE)

Forman una de las parejas más estables del panorama social, Christian Gálvez y Patricia Pardo se han convertido en un matrimonio sólido y consolidado, que además de disfrutar de su vida personal plenamente, también han tenido el honor de compartir, en el terreno profesional, un instante tan especial como el haber presentado juntos el encuentro del Papa León XIV con la comunidad diocesana de Madrid, el pasado 8 de junio. Volcado en su fe católica, nuevamente, Christian no ha querido perder la oportunidad de ejercer de pregonero religioso en la parroquia Nuestra Señora del Pilar, de Madrid, como parte de las Fiestas del Pilar. El presentador leyó un texto, inspirado en el lema de las fiestas 'Madre, ayúdanos a alzar la mirada' dedicado a la virgen María, donde destacó, cómo la madre de Jesús de Nazareth enfrentó su destino: "Nosotros sabemos lo que ocurrió después. María no. Nosotros sabemos de Belén. María no. Sabemos de los pastores. Ella, todavía no. Sabemos de los sabios de Oriente. Ella, todavía no".

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Observándoles desde los bancos de la parroquia, Patricia y una de sus hijas, demostraron ser las mayores admiradoras del presentador. Ambas escucharon encandiladas la narración del también escritor, y compartieron este momento familiar tan especial. La periodista grabó con su teléfono móvil la intervención de su marido, y tan sólo apartó la vista un instante del altar, para atender a su hija, a la que besó con ternura en la mejilla.

Al finalizar la lectura, la pequeña se apresuró para felicitar a Christian, quien le recibió con un fuerte abrazo y un paternal beso en la cabeza, demostrando la gran sintonía que les unen. Mientras, Patricia se puso de pie para aplaudir, encantada con el resultado del pregón. Gálvez encabezó la fotografía de familia portando una pequeña estatuilla de la Virgen del Pilar. Tanto él como Patricia se detuvieron a conversar con las autoridades de la mesa presidencial, entre los que destacó, el párroco Toño Casado.

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Patricia y Christian disfrutan de la gran familia que han formado. Ambos culminando su amor al convertirse en padres de Lucas, que ahora tiene 3 añitos. Pero la presentadora ya aportó a su matrimonio sus dos hijas, Aurora de 11 años y Sofía de 7, fruto de su anterior relación con su ex marido, Francisco Márquez.