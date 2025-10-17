La policía detiene a un hombre por segunda vez después de grabar con una cámara oculta a sus hijas y a las amigas

Esta es la segunda vez en la que el hombre, de nacionalidad española y 50 años, ha sido detenido. (EFE)

Un hombre que poseía más de 6.000 archivos de pornografía infantil ha sido detenido por segunda vez por la Policía Nacional en San Lorenzo de El Escorial. Algunas imágenes fueron captadas por él mismo, usando una cámara oculta en su domicilio, mientras que otra estaba instalada en el vestuario de un polideportivo público para grabar desnudas a sus hijas y sus amigas, todas menores de edad.

Esta es la segunda vez en la que el hombre, de nacionalidad española y 50 años, ha sido detenido. En ambas ocasiones, según indican a EFE fuentes policiales, la autoridad judicial ha decretado su puesta en libertad.

El hombre fue arrestado la primera vez en junio de 2024, cuando la Policía Nacional detectó a un usuario que, desde una localidad del noroeste de la Comunidad de Madrid, descargaba y compartía archivos de pornografía infantil, usando un programa de intercambio de archivos por internet.

Agente Encubierto Informático

La Guardia Civil, en colaboración con la Fiscalía de Criminalidad Informática, consiguió verificar el funcionamiento del canal y el tipo de contenido difundido mediante el uso de la figura del “Agente Encubierto Informático”: un miembro de Guardia Civil actúa de forma encubierta en entornos digitales, con el objetivo de infiltrarse en redes privadas y obtener pruebas de actividades delictivas, según informan desde EFE.

A medida que avanzaban las investigaciones, los agentes entraron y registraron el domicilio del varón en junio de 2024. El detenido disponía de diversos archivos en su ordenador portátil que mostraban a menores de corta edad en conductas de carácter sexual.

También se hallaron grabaciones de cámaras ocultas, instaladas por el hombre en el baño de la vivienda y en el dormitorio de sus hijas, ambas menores de corta edad, en las que perseguía recoger imágenes tanto de sus hijas desnudas como de las amigas de las menores que visitaban la vivienda.

Un análisis más detallado de estos 6.000 archivos encontrados en el hogar del hombre, llevó el pasado 30 de septiembre a su segunda detención. Entonces, los investigadores acreditaron e identificaron otras 13 víctimas. Los agentes habían descubierto cómo el hombre, sirviéndose de una de sus hijas, había grabado en el interior de los vestuarios infantiles de un polideportivo público, donde las niñas hacían natación.

La reacción de los vecinos y los padres

Los vecinos y padres del municipio han mostrado preocupación y rabia. Algunos alertan que el hombre sospechoso podría estar en la misma calle que sus hijas y otras niñas del barrio. Según un colaborador de Telecinco, el riesgo persiste mientras el hombre tenga acceso a tecnología y continúe en libertad.

Las primeras niñas afectadas fueron sus propias hijas y amigas de estas. Según la investigación, una de las hijas portaba, sin saberlo, una cámara en su mochila para grabar a otras niñas en los vestuarios del polideportivo.

A pesar de que fue detenido por segunda vez hace pocos días, el hombre sigue en libertad provisional. Esta decisión ha causado indignación en el pueblo: “De piedra y que esté libre, una vergüenza”, comenta un vecino para Antena3.