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Un policía detiene a un sospechoso de agresión sexual y este le denuncia por el robo de sus auriculares: la Justicia archiva el caso y el agente exige volver a su puesto

Según ha podido saber Infobae, la causa penal ha sido archivada de forma firme, pero la suspensión provisional acordada por el Ayuntamiento sigue pendiente de revisión

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Un agente de la Policía Municipal de Móstoles pasó de intervenir en la detención de un hombre investigado por una presunta agresión sexual a quedar apartado de su puesto por una denuncia de hurto formulada por el arrestado. La medida dejó al agente fuera de su puesto y tuvo consecuencias laborales y económicas. La defensa sostiene que el policía no declaró como investigado durante la tramitación de la causa, ni ante la Guardia Civil ni ante el juzgado. Según ha podido saber Infobae, la causa penal ha sido archivada de forma firme, pero la suspensión provisional acordada por el Ayuntamiento sigue pendiente de revisión.

El policía, identificado como J. H. R., intervino junto a otros agentes en el arresto del sospechoso de agresión sexual. Según explica su abogado Jesús Pando Díaz, la persona detenida presentó horas después una denuncia por la desaparición de unos AirPods. La denuncia llegó a la Guardia Civil, que abrió diligencias y comunicó al Ayuntamiento de Móstoles la existencia de indicios sobre el suceso, lo que hizo que le acabaran apartando.

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Uno de los elementos centrales de la investigación fue el paradero de los auriculares denunciados como sustraídos. Según la defensa, el propio denunciante informó después de que había encontrado los AirPods en el muro exterior de su vivienda. Los auriculares no fueron encontrados en poder del agente. El hallazgo quedó recogido en un vídeo incorporado a las diligencias. El funcionario también permitió que la Guardia Civil accediera a su domicilio en dos ocasiones para efectuar comprobaciones.

El juzgado archivó la investigación en julio

El 13 de julio de 2026, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Móstoles, Plaza número 1, acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones. La resolución indicó que había datos para determinar la naturaleza de los hechos investigados, pero no para identificar a sus posibles autores. El juzgado no atribuyó el hurto al agente ni a otra persona. El 29 de octubre, el órgano judicial emitió una certificación que acreditaba el archivo, después de que ninguna de las partes presentara recurso.

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El sobreseimiento provisional no equivale a una absolución. Tampoco supone que el juzgado haya concluido que la denuncia fuera falsa. La resolución cierra la investigación ante la falta de elementos suficientes para determinar quién pudo cometer el supuesto delito. La causa quedó archivada sin que el policía hubiera prestado declaración como investigado, según afirma la defensa. El abogado del agente considera que esta circunstancia debe ser analizada en relación con las consecuencias que tuvo la denuncia sobre la carrera de su cliente.

Tras recibir el archivo, la representación del policía la presentó ante el Ayuntamiento de Móstoles. El escrito solicita el levantamiento de la suspensión provisional, la reincorporación del agente a sus funciones y el reconocimiento de los derechos económicos y profesionales que correspondan. La solicitud administrativa, según la defensa, sigue pendiente de resolución. El Ayuntamiento deberá decidir si mantiene o levanta la medida cautelar tras el cierre de la causa penal. El letrado también estudia las acciones legales que podrían corresponder por los perjuicios derivados de la suspensión. El caso comenzó con una intervención por una presunta agresión sexual y terminó con el archivo firme de la causa abierta contra el policía.

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