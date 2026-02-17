Luis Antonio Moreno, jefe de la Policía de Alcalá de Henares, investigado por presuntos delitos de violencia de género, lesiones y maltrato

Luis Antonio Moreno, el jefe de la Policía de Alcalá de Henares, investigado por presuntos delitos de violencia de género, lesiones y maltrato (Eduardo Parra - Europa Press)

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Torrejón de Ardoz mantiene abiertas unas diligencias previas contra Luis Antonio Moreno Pascual, exjefe de la Policía Local de Torrejón y actual responsable del cuerpo en Alcalá de Henares. La investigación aborda presuntos delitos de violencia de género, agresión sexual, acoso laboral, vejaciones, calumnias e injurias. Las diligencias permanecen bajo secreto y corresponde al juzgado determinar si existen indicios suficientes para abrir juicio oral.

Denunciado por una ex agente de Policía y una conserje municial

El procedimiento judicial se activó tras la presentación de dos denuncias ante la UFAM de la Policía Nacional. Una de las denunciantes es una ex agente de la Policía Local de Torrejón, mientras que la otra es una conserje municipal. Tras la investigación policial, el atestado fue remitido a la autoridad judicial a finales del año pasado.

En las próximas semanas, la agente será citada como perjudicada. En su denuncia sostiene que sufrió acoso laboral y sexual por parte de su superior jerárquico y que fue víctima de una agresión sexual. Las actuaciones recogidas en la causa apuntan a que el mando policial se habría prevalido de su cargo y de su situación de superioridad.

Antes de acudir a la vía penal, la agente remitió dos burofaxes a Moreno Pascual los días 26 de marzo y 8 de abril de 2025, en los que le instaba a retractarse y a pedir disculpas. El primero de estos requerimientos fue contestado el 1 de abril, negando los hechos denunciados. El segundo burofax no obtuvo respuesta.

Además, la denunciante presentó una solicitud de acto de conciliación y trasladó la situación a la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Torrejón. En sus escritos defendió que debía activarse la vía interna a través de los protocolos de acoso previstos en la Ley Orgánica 3/2007 y el Convenio de Estambul. El Ayuntamiento respondió en julio de 2025 que cualquier expediente disciplinario quedaría supeditado al procedimiento penal y que el comisario ejercía en otra administración desde junio de 2024, tras su nombramiento como jefe de la Policía Local de Alcalá en comisión de servicios.

La investigación de la UFAM habría identificado otros posibles casos en el Ayuntamiento, entre ellos el de una conserje municipal, también citada como perjudicada ante el juzgado. No se descarta que puedan aparecer nuevas denuncias en el transcurso de la investigación. Fuentes próximas a las perjudicadas aseguran que el Ayuntamiento de Alcalá tendría conocimiento de los hechos, aunque, según estas fuentes, la corporación considera que se trataría de asuntos del ámbito privado. Por otra parte, el actual jefe de la Policía Local de Torrejón, Miguel Parra Redondo, habría evitado hacer declaraciones sobre el caso, según la información recogida por El Mundo.

Desde el PSOE de Alcalá, se han reclamado ya “explicaciones urgentes” y que se aclare si existen denuncias contra el comisario en el municipio. Más Madrid Alcalá, por su parte, ha solicitado la suspensión cautelar del jefe policial, considerando “incompatible” su continuidad en el cargo mientras pesa sobre él una investigación por hechos de esta gravedad.