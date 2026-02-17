España

Luis Antonio Moreno, jefe de la Policía de Alcalá de Henares, investigado por presuntos delitos de violencia de género, lesiones y maltrato

La causa surgió el año pasado tras una denuncia de su expareja y otra de una ex agente de la policía de Torrejón. El PSOE ha pedido su cese inmediato y reclamado a la alcaldesa, Judith Piquet, responsabilidades políticas por su continuidad en el puesto

Guardar
Luis Antonio Moreno, el jefe
Luis Antonio Moreno, el jefe de la Policía de Alcalá de Henares, investigado por presuntos delitos de violencia de género, lesiones y maltrato (Eduardo Parra - Europa Press)

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Torrejón de Ardoz mantiene abiertas unas diligencias previas contra Luis Antonio Moreno Pascual, exjefe de la Policía Local de Torrejón y actual responsable del cuerpo en Alcalá de Henares. La investigación aborda presuntos delitos de violencia de género, agresión sexual, acoso laboral, vejaciones, calumnias e injurias. Las diligencias permanecen bajo secreto y corresponde al juzgado determinar si existen indicios suficientes para abrir juicio oral.

Denunciado por una ex agente de Policía y una conserje municial

El procedimiento judicial se activó tras la presentación de dos denuncias ante la UFAM de la Policía Nacional. Una de las denunciantes es una ex agente de la Policía Local de Torrejón, mientras que la otra es una conserje municipal. Tras la investigación policial, el atestado fue remitido a la autoridad judicial a finales del año pasado.

En las próximas semanas, la agente será citada como perjudicada. En su denuncia sostiene que sufrió acoso laboral y sexual por parte de su superior jerárquico y que fue víctima de una agresión sexual. Las actuaciones recogidas en la causa apuntan a que el mando policial se habría prevalido de su cargo y de su situación de superioridad.

Antes de acudir a la vía penal, la agente remitió dos burofaxes a Moreno Pascual los días 26 de marzo y 8 de abril de 2025, en los que le instaba a retractarse y a pedir disculpas. El primero de estos requerimientos fue contestado el 1 de abril, negando los hechos denunciados. El segundo burofax no obtuvo respuesta.

Pilar Alegría asegura el compromiso del Gobierno contra la violencia de género con motivo del 25-N.

Además, la denunciante presentó una solicitud de acto de conciliación y trasladó la situación a la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Torrejón. En sus escritos defendió que debía activarse la vía interna a través de los protocolos de acoso previstos en la Ley Orgánica 3/2007 y el Convenio de Estambul. El Ayuntamiento respondió en julio de 2025 que cualquier expediente disciplinario quedaría supeditado al procedimiento penal y que el comisario ejercía en otra administración desde junio de 2024, tras su nombramiento como jefe de la Policía Local de Alcalá en comisión de servicios.

La investigación de la UFAM habría identificado otros posibles casos en el Ayuntamiento, entre ellos el de una conserje municipal, también citada como perjudicada ante el juzgado. No se descarta que puedan aparecer nuevas denuncias en el transcurso de la investigación. Fuentes próximas a las perjudicadas aseguran que el Ayuntamiento de Alcalá tendría conocimiento de los hechos, aunque, según estas fuentes, la corporación considera que se trataría de asuntos del ámbito privado. Por otra parte, el actual jefe de la Policía Local de Torrejón, Miguel Parra Redondo, habría evitado hacer declaraciones sobre el caso, según la información recogida por El Mundo.

Desde el PSOE de Alcalá, se han reclamado ya “explicaciones urgentes” y que se aclare si existen denuncias contra el comisario en el municipio. Más Madrid Alcalá, por su parte, ha solicitado la suspensión cautelar del jefe policial, considerando “incompatible” su continuidad en el cargo mientras pesa sobre él una investigación por hechos de esta gravedad.

Temas Relacionados

Agresión SexualPolicíaMadridAlcalá De HenaresAgresiones SexualesEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El rey Felipe VI recuerda los “valores democráticos” y el “no a la violencia” de la Constitución de 1978: “No queremos vivir siendo otra cosa que libres”

El monarca ha dado un discurso en el acto institucional en el Congreso para celebrar que la Carta Magna se convierte en la más longeva

El rey Felipe VI recuerda

La Aemet anuncia la llegada de la borrasca Pedro: provocará viento muy fuerte, temporal marítimo y nevadas a partir de 700 metros

El organismo meteorológico señala que se trata de la decimosexta de la temporada, que se queda “a una del máximo histórico”

La Aemet anuncia la llegada

Resultados de EuroDreams: ganadores y números premiados

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Resultados de EuroDreams: ganadores y

La tarifa de la luz en España para este 17 de febrero

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

La tarifa de la luz

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Aquí está la lista de los precios más bajos de los combustibles y también los más caros en distintas ciudades de España

Precio de la gasolina hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El rey Felipe VI recuerda

El rey Felipe VI recuerda los “valores democráticos” y el “no a la violencia” de la Constitución de 1978: “No queremos vivir siendo otra cosa que libres”

Casi 1.000 kilos de droga incautados en la ‘Operación Farfalla’ contra el narcotráfico en España e Italia: cientos de agentes desplegados

La primera misión espacial 100% española pondrá dos satélites 5G en órbita baja terrestre en 2027

Tres cazas Eurofighter y 51 militares forman la nueva aportación de España a la Policía Aérea de la OTAN en Rumanía

La Policía Nacional detiene en Madrid a ‘El hombre de los mil nombres’, fugitivo de la banda peruana ‘Los terribles del 17′

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Bruselas abre una investigación contra Shein por su diseño “adictivo” y por permitir la venta de muñecas sexuales y armas

El Gobierno actualiza la deducción del IRPF para adaptarla al nuevo salario mínimo: bajan los impuestos para las rentas de menos de 20.000 euros

Garamendi dice estar “hiperenfadado” con Pedro Sánchez por la subida del salario mínimo: “Han utilizado unos expertos que yo creo que no han pagado un salario en su vida”

España afronta su mayor crisis de acceso a la vivienda: los precios subirán un 7% este año recalentados por compradores extranjeros

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027