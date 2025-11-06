Espana agencias

La investigación por amaños en la Policía Local de Granada atañe a procesos de la capital, Algarinejo y Albolote

Guardar

El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha seguido una "compleja" investigación por los supuestos amaños en las oposiciones de la Policía Local tanto en el Ayuntamiento de la capital granadina como en los consistorios de Algarinejo, en el Poniente de la provincia, y Albolote, en el área metrpolitana, con un total de 43 investigados, incluidos agentes, opositores, y miembros de los tribunales, que habrían actuado como "grupo criminal".

Según la información facilitada al respecto este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el levantamiento del secreto de las actuaciones judiciales, que fue decretado el pasado mes de febrero, se levantaba este pasado miércoles y ha culminado con la investigación de estas 43 personas, integrantes supuestamente "de un grupo criminal que ha realizado presuntamente el amaño y fraude sistémico de varios procesos concursales públicos".

A lo largo de la causa se ha recabado pruebas en la documentación intervenida, conversaciones grabadas a los intervinientes, la colaboración de uno de los investigados y las declaraciones efectuadas por un testigo protegido. Todo ello ha permitido a la autoridad judicial de forma preliminar "concluir la existencia de un grupo organizado dedicado a facilitar las preguntas de los exámenes a las personas que resultaron beneficiadas".

En su gran mayoría, los presuntos beneficiarios han sido hijos, familiares y allegados de mandos y miembros de la Policía Local investigados a su vez en la causa. Hasta el momento, la investigación se ha centrado en cuatro convocatorias de oposiciones, dos en el Ayuntamiento de Granada correspondientes a convocatorias de los años 2019 y 2022 y en las que se ofertaban 40 y 32 plazas, una en el consistorio de Algarinejo y la última en Albolote.

Un total de 20 de los 43 investigados son mandos de Policía Local, en concreto subinspectores, presidentes y vocales de los tribunales, miembros de centrales sindicales de este cuerpo de seguridad, funcionarios del servicio de Contratación del Ayuntamiento de Granada y un psicólogo que intervino en la realización de las pruebas psicotécnicas de los dos procesos de Granada.

MÁS DE UNA DECENA DE DELITOS

Entre este grupo se encuentran el anterior superintendente jefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés. Un total de 23 investigados serían los beneficiarios del presunto fraude, muchos de los cuales ya están ejerciendo como agentes, han detallado desde el TSJA. En la causa se están investigando la presunta comsión de delitos de cohecho, pertenencia a grupo criminal, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, abuso de información privilegiada, revelación de secretos, fraude en la contratación, falsedad documental, extorsión, coacciones y amenazas, y omisión del deber de perseguir delitos.

Por ahora, en la causa sólo están personados la Fiscalía y el Ayuntamiento de Granada como acusación particular, además del de Albolote, que lo hace en calidad de perjudicado. Sin embargo, no se descarta que se produzcan nuevas personaciones de grupos o partidos políticos. El juzgado ha hecho ofrecimiento de acciones a todos aquellos opositores que se consideran perjudicados por el presunto fraude, entre ellos a todos los que superaron el proceso pero no obtuvieron plaza.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Oriol Pujol dice que su padre quiere declarar, pero que ir a Madrid durante 6 meses puede ser "mortal"

Oriol Pujol dice que su

Albares defiende que la seguridad de Europa tiene que ir de la mano del empleo y la prosperidad económica

Albares defiende que la seguridad

TSJA confirma siete años de cárcel por abusar sexualmente de sus hijastras, de doce y diez años

TSJA confirma siete años de

La Audiencia Nacional detiene al empresario que dio 100.000 euros a 'Alvise' por presunta estafa piramidal

La Audiencia Nacional detiene al

TSJA ratifica más de dos años de cárcel a un condenado por exhibicionismo y amenazas a un menor de 13 años en Cádiz

TSJA ratifica más de dos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vueling tendrá que indemnizar con

Vueling tendrá que indemnizar con 1.500 euros a una mujer con esclerosis múltiple a la que no dejó subir a un vuelo

Feijóo, tras formalizar Junts su ruptura con Sánchez: “¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?”

El plan militar secreto contra Marruecos que España no llegó a poner en marcha: la ‘Operación Marabunta’ no esperaba la Marcha Verde

Ayuso acusa a PSOE y Más Madrid de “obstruir a la Justicia” en el caso del fiscal general y ellos reprochan: “Diga a su novio que no se escape”

El despliegue militar español en Irak que ha recibido la Medalla de la OTAN por su servicio por la paz y seguridad

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Tener un

Sebastián Ramírez, abogado: “Tener un hijo en España es misión imposible”

El precio medio de la vivienda en España alcanza un nuevo máximo histórico: 2.303 euros por metro cuadrado entre julio y septiembre

Un padre convierte el garaje en un apartamento para su hija y su pareja para que puedan ahorrar: de 1.700 euros de alquiler a “unos pocos cientos”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 noviembre

DEPORTES

“Lamine Yamal no tiene la

“Lamine Yamal no tiene la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid”: una leyenda blanca revela a quién sí ficharía del FC Barcelona

Estos son los cinco deportes más practicados del mundo: el baloncesto no está entre ellos

Josep Ribas, el arquitecto culé de la reforma del Santiago Bernabéu: “El estadio tiene que funcionar los 365 días para que sea rentable”

El fisioterapeuta que curó la pubalgia de Messi avisa a Mastantuono sobre su recuperación: “Hay ejercicios que no puedes hacer”

Un expiloto de Fórmula 1 habla de los problemas entre Hamilton y su ingeniero: “No hay química”