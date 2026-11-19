El psiquiatra Daniel Amen ofrece trucos claves para ayudar a conciliar el sueño (Montaje Infobae)

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Dormir bien es mucho más que descansar después de una jornada agotadora. Durante la noche, el organismo pone en marcha diferentes procesos de recuperación que resultan fundamentales para la salud física y mental. Sin embargo, conseguir un sueño reparador no siempre es sencillo. El estrés, las preocupaciones, los horarios irregulares y el uso continuado de dispositivos electrónicos se han convertido en algunos de los principales enemigos del descanso.

A pesar de que los especialistas recomiendan dormir entre siete y nueve horas cada noche, muchas personas no alcanzan este objetivo. Las consecuencias de dormir poco no se limitan al cansancio o la falta de energía al día siguiente: también pueden afectar a la memoria, la concentración y el rendimiento cognitivo. Por eso, cuidar los hábitos nocturnos es una de las claves para proteger la salud cerebral.

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El doctor Daniel Amen, psiquiatra e investigador especializado en neuroimagen afincado en California, propone cinco estrategias para mejorar la calidad del sueño y despertarse con mayor claridad mental. Entre sus recomendaciones destaca un concepto que denomina “toque de queda neuronal”, una rutina que busca preparar al cerebro para el descanso y favorecer sus mecanismos naturales de recuperación.

Establecer un “toque de queda neuronal”

La primera recomendación del doctor Amen consiste en fijar una hora concreta para acostarse y respetarla todos los días, incluidos los fines de semana. Su propuesta es garantizar al menos siete horas de sueño para permitir que el cerebro complete sus procesos de recuperación.

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Durante el sueño profundo se activa el sistema glinfático, un mecanismo que facilita la eliminación de residuos metabólicos acumulados en el cerebro. “Durmiendo es cuando mi cerebro elimina la ‘basura’ metabólica a través del sistema glinfático, como un lavado de cerebro nocturno”, dijo Amen, fundador de Amen Clinics, a The Post.

El especialista advierte de que reducir las horas de descanso puede dificultar este proceso. “Trasnochar o dormir menos de siete horas dificulta esta limpieza, lo que provoca problemas de memoria y confusión mental.”

Poner fin a las pantallas por la noche

El segundo consejo consiste en establecer una especie de puesta de sol digital en la que se deje de utilizar móviles, tabletas y ordenadores al menos 60 minutos antes de acostarse. “Limita el tiempo que pasas frente a las pantallas por la noche, evita la sobreestimulación y deja de desplazarte sin parar por la pantalla”, explicó el doctor Amen a The Post.

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En lugar de consultar noticias, revisar correos electrónicos o navegar por las redes sociales, propone sustituir estos hábitos por actividades relajantes. “Cambia las noticias y el correo electrónico por rituales relajantes como leer ficción, escribir un diario o tomar un baño caliente”, dijo.

Crear un entorno que invite al descanso

El ambiente del dormitorio también influye en la facilidad para conciliar el sueño. Por ello, el psiquiatra aconseja preparar el cerebro mediante señales sensoriales que indiquen que ha llegado el momento de desconectar: “Prepara tu cerebro para el descanso con señales multisensoriales que indiquen que es hora de desconectar”.

Para conseguirlo, recomienda tomar un baño caliente, escuchar música tranquila y reducir la intensidad de las luces. También sugiere mantener una temperatura fresca en la habitación, utilizar una almohada refrescante y recurrir al aroma de lavanda para favorecer la relajación.

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La doctora Lucía Crivelli explica que mientras dormimos, el cerebro organiza y consolida lo aprendido.

Prestar atención a la alimentación

Por último, el d octor Amen recuerda que la alimentación también puede influir en el descanso. En determinadas circunstancias, especialmente cuando existe ansiedad o un desequilibrio hormonal, prestar atención a los nutrientes puede formar parte de una estrategia para mejorar el sueño. “Tu cerebro necesita los nutrientes adecuados para inducir el sueño, especialmente si estás ansioso o tienes un desequilibrio hormonal”, explicó.

En cualquier caso, los suplementos no deben tomarse por iniciativa propia ni sustituir una alimentación equilibrada. Ante problemas persistentes de sueño, lo recomendable es consultar con un profesional sanitario para identificar sus causas y encontrar la solución más adecuada.

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