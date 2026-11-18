Regalar perros en Navidad, imagen de archivo. (Magnific)

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Un cachorro saliendo de una caja con un lazo rojo bajo el árbol de Navidad sigue siendo una de las imágenes más repetidas cada año en los hogares españoles. Sin embargo, detrás de esa escena entrañable se esconde una decisión impulsiva que puede traducirse en un desembolso económico de entre 11.000 y 12.000 euros a lo largo de una década y en una exigente responsabilidad diaria para la que muchas familias no están preparadas.

“Incorporar una mascota a tu vida es una experiencia maravillosa, pero también supone un compromiso que va mucho más allá de la temporada festiva. Antes de tomar esa decisión, es importante tener en cuenta el tiempo, los cuidados y, sobre todo, la responsabilidad económica que conlleva”, explica Ana Feijóo, Country Manager de Petolo en España.

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La tendencia al alza de animales en los hogares refuerza la urgencia de esta concienciación. Según el adelanto de la primera Estadística Nacional sobre Protección Animal, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en España ya hay 15.171.569 animales de compañía registrados, lo que supone un incremento del 14% respecto a 2021.

Dos cachorros, imagen de archivo. (Freepik)

Un presupuesto que supera los 11.000 euros

Pese al crecimiento del parque de mascotas, el desconocimiento sobre su coste real de mantenimiento sigue siendo habitual. De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), mantener un perro supone un gasto medio anual de 1.131 euros, mientras que en el caso de los gatos la cifra se sitúa en 986 euros. Teniendo en cuenta que la convivencia con estos animales suele prolongarse durante más de diez años, la factura total asciende a unos 11.300 euros para un perro y 9.900 euros para un gato, una estimación que deja fuera cualquier imprevisto.

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Más allá del impacto en el bolsillo, los especialistas subrayan que el mayor peligro de obsequiar un animal en Navidad radica en tratarlo como un objeto más. Una mascota demanda atención, rutinas y educación constante incluso cuando desaparece la novedad de los primeros días, y la falta de previsión suele pasar factura. El estudio “Él nunca lo haría” recoge que la pérdida de interés por el animal (14%) y los problemas de comportamiento (9,8%) figuran entre los cinco principales motivos de abandono declarados por las entidades de protección animal en España.

Un perro jugando en el césped, imagen de archivo. (Magnific)

Planificar antes de abrir la puerta de casa

Para evitar que la ilusión festiva derive en un problema de convivencia, los expertos recomiendan analizar previamente factores clave como la disponibilidad horaria para los paseos diarios, la logística durante las vacaciones o si el contrato de alquiler de la vivienda admite animales. “Cuidar de una nueva mascota ya es lo bastante complejo como para añadirle improvisación”, señala Feijóo.

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Como alternativa a entregar un animal por sorpresa bajo el árbol, la recomendación es regalar el propio proceso de decisión. Obsequiar una guía sobre cuidados o concertar una visita conjunta a una protectora permite que todos los miembros del hogar participen de forma consciente e informada antes de asumir la responsabilidad, algo especialmente relevante en animales rescatados cuyo historial médico previo se desconoce.

Para quienes finalmente deciden dar el paso, contar con herramientas de respaldo desde el primer día, como un seguro de salud para mascotas o un centro veterinario para dudas cotidianas, facilita el acceso a la atención clínica sin comprometer la estabilidad financiera. “Informarse, hablar en familia, decidir con tiempo y estar preparados para los imprevistos es la mejor forma de cuidar, desde el primer día y durante todos los años que vienen”, concluye.

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