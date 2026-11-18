Los elefantes asiáticos están en declive (Science)

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Para una hembra de elefante asiático, la vida en soledad es prácticamente una condena. En las selvas y sabanas de Asia, la manada no es un simple grupo de animales que caminan juntos: es una red viva de cooperación. Y es que en estas comunidades, las madres se ayudan unas a otras para amamantar a las crías, las tías y hermanas vigilan a los cachorros frente a los peligros y la experiencia colectiva enseña dónde encontrar agua en tiempos difíciles. Sin embargo, esta arquitectura social matriarcal se encuentra en grave peligro.

Así lo ha certificado un estudio internacional con investigadores de la Universidad de California en San Diego, especialistas de la Universidad de Colombo y la organización EFECT en Sri Lanka, que ha descubierto las graves consecuencias de la pérdida progresiva de sus ejemplares. Recordemos que esta especie se encuentra dentro de la Lista Roja de la UICN; en concreto, en la categoría de peligro de extinción. Según los cálculos, se estima que se conservan menos de 40.000 ejemplares en estado salvaje. Y el panorama a futuro no mejora, pues su población disminuye año a año.

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Este hecho puede empujar a las sociedades de elefantes más allá de un umbral crítico, provocando su fragmentación en grupos diminutos, aislados y mucho más vulnerables, según el estudio. El trabajo, publicado en la revista científica Science, siguió durante doce años (entre 2007 y 2018) la vida de 443 hembras salvajes en el Parque Nacional de Udawalawe, en el sur de Sri Lanka.

Los elefantes asiáticos están en declive (Science)

“No es posible mantener grandes comunidades sociales”

Hasta ahora, muchos biólogos asumían que las sociedades animales podían comportarse de forma similar a la paradoja del ‘barco de Teseo’: si una tabla se pudre y se cambia por otra nueva, el barco sigue flotando y mantiene su estructura. En los elefantes, se creía que si algunas hembras morían o desaparecían, las supervivientes simplemente reordenarían sus lazos para mantener unida la comunidad.

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Pero la realidad observada de los últimos 12 años en Udawalawe fue muy distinta. A lo largo de la investigación, los científicos dejaron de ver al 69 % de las hembras identificadas al inicio del estudio. La caída más drástica se registró en 2013, cuando la población femenina se redujo alrededor de un 21 %. Según Shermin de Silva, coautora del estudio e investigadora de la Universidad de California en San Diego y de la fundación Trunks & Leaves: “Sospechamos que muchos han muerto, especialmente cuando se trata de individuos que observábamos con frecuencia hasta su desaparición o cuando sus compañeros más cercanos siguen siendo vistos sin ellos”, subraya para Sinc.

Este escenario fue propicio para revelar algo que se desconocía. Los investigadores se dieron cuenta de que, al superar el punto en el que las muertes y desapariciones superaron de forma continuada a las nuevas incorporaciones, el tejido social colapsó. Y es que no solo menguaron las redes sociales ante la falta de nuevos integrantes, sino que los supervivientes cambiaron drásticamente su comportamiento: perdieron el contacto con familiares cercanos y se refugiaron en grupos más reducidos y desconectados.

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Shermin de Silva destaca que “no es posible mantener grandes comunidades sociales sin un número elevado de elefantes”. Por este motivo, “las poblaciones que están disminuyendo o que ya son pequeñas no pueden desarrollar estructuras sociales tan complejas”.

Dos elefantas asiáticas adultas se comunican entre sí en el Parque Nacional de Udawalawe, en Sri Lanka. Crédito: Imagen cedida por Udawalawe Elephant Research Project/SOLO USO EDITORIAL

“Una vez alcanzado ese punto, recuperar la estructura anterior podría ser más difícil”

Esta ruptura social desencadena un círculo vicioso con consecuencias directas para el futuro de la especie. La maternidad en los elefantes exige un enorme gasto calórico. En una comunidad unida, las hembras se reparten la vigilancia de los pequeños, lo que permite a las madres alimentarse adecuadamente para producir leche. Sin esa red de apoyo mutuo, las madres sufren para alimentar a sus crías y los periodos entre partos se alargan notablemente. A esto se suma el peligro humano: los elefantes que quedan aislados son más propensos a ser víctimas de disparos en zonas de conflicto agrícola y quedan más expuestos ante enfermedades infecciosas.

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A diferencia de lo observado en algunas poblaciones de elefantes africanos de sabana —que tras episodios de caza furtiva consiguen a menudo tejer nuevas alianzas e incluso adoptar crías huérfanas—, los elefantes asiáticos cuentan con una dinámica distinta y sin jerarquías matriarcales estrictas, lo que dificulta que la estructura perdida vuelva a recomponerse con facilidad. Por lo que, como advierte De Silva: “Una vez alcanzado ese punto de inflexión, recuperar la estructura anterior podría resultar mucho más difícil”.

De esta manera, los autores del estudio determinan que contar la cantidad de ejemplares de una reserva ya no es suficiente para garantizar la protección y la prosperidad de la especie. Si no se procura el suficiente alimento, así como corredores biológicos seguros que permitan a las familias encontrarse y alimentar sus lazos débiles, las poblaciones pueden encaminarse a un colapso silencioso.

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