El vaciado del embalse del Perdiguero amenaza especies protegidas y en peligro de extinción: el pez fraile, la anguila europea o el galápago leproso

El embalse del Perdiguero, en La Rioja. (Ayuntamiento de Calahorra)

Enclavado en la principal zona forestal de Calahorra, el embalse del Perdiguero es una parte fundamental del paisaje cotidiano de los habitantes de este municipio de La Rioja. Esta vista, sin embargo, ha ido cambiando de forma progresiva en estos últimos meses.

El embalse del Perdiguero, construido en 1885, debe ser vaciado para llevar a cabo unas obras de recambio de dos válvulas de seguridad, un proceso que se ha ido llevando a cabo de manera gradual. Comienza ahora la fase definitiva: dejar el enclave completa o prácticamente seco, algo que no ocurría desde hace tres décadas, cuando se amplió el embalse para aumentar su capacidad hasta los 2,5 millones de metros cúbicos actuales.

Pese a que se trata de una obra necesaria para garantizar la seguridad de la infraestructura, desde la organización Ecologistas en Acción señalan sentirse “seriamente preocupados” por este vaciado llevado a cabo por la Comunidad General de Regadíos de Calahorra, ya que esto supondrá “la muerte de gran número de especies ligadas al medio acuático, especialmente peces”.

Embalse del Perdiguero, en La Rioja. (Ayuntamiento de Calahorra)

Esta inquietud ha sido remitida por escrito recientemente al Director General de Medio Natural y Paisaje de La Rioja, aún sin obtener respuesta, explican desde la organización a Infobae.

Ecologistas reclaman más rescates de ejemplares en el embalse

Según destaca Ecologistas en Acción, ante la previsión de la muerte de esta fauna acuática por el vaciado del embalse, la Dirección General ya procedió al rescate de ejemplares de algunas especies, como es el caso de náyades fluviales o el pez fraile (Salaria fluviatilis), catalogada como en peligro de extinción en La Rioja y otras regiones de España.

“Sin embargo, en el embalse viven otras muchas especies de la fauna que se van a ver afectadas”, destacan. Además de los ejemplares de pez fraile que señalan que todavía estarán presentes en las aguas del Perdiguero, Ecologistas en Acción pone el foco sobre la anguila europea (Anguilla anguilla), una de las especies animales más amenazadas del mundo, pues desde 2008 se encuentra catalogada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como en peligro crítico de extinción, el nivel más elevado antes de su desaparición en estado silvestre. En el embalse del Perdiguero ya ha podido observarse la muerte de algunos ejemplares.

Un ejemplar de anguila muerto por el vaciado del embalse del Perdiguero, en La Rioja. (Ecologistas en Acción)

La anguila europea se enfrenta a una serie de amenazas naturales y antropogénicas, como “las barreras de migración, el cambio climático, la pérdida/degradación del hábitat, las especies invasoras, el parasitismo, la contaminación, la depredación y la explotación insostenible”, recoge la UICN en su Lista Roja.

Esta notable y creciente escasez no ha hecho más que aumentar el valor en el mercado de la angula (su cría, el único alevín permitido por las leyes de pesca), considerado un producto de lujo en una parte significativa de la alta cocina. “La propia escasez de la especie, combinada con el deseo humano de consumir productos exclusivos, genera una espiral de extinción que promueve que la anguila pueda pescarse y ser comercializada hasta su desaparición definitiva”, explican desde la Estación Biológica de Doñana del Centro Superior de Investigaciones Científicas (EBD-CSIC) en un estudio publicado en la revista Conservation Letters. Todos estos factores convierten la conservación de la especie, que habita en el embalse del Perdiguero, en un asunto muy importante.

El 'Stonehenge español' emerge de un embalse afectado por la sequía

Ecologistas en Acción también menciona al galápago leproso (Mauremys leprosa), una especie de tortuga autóctona incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, o al gobio ibérico (Gobio gobio), un endemismo de la península Ibérica. También otros como el barbo de Graells (Barbus graellsii) o la tenca (Tinca tinca), que son más comunes, pero que se ven aún así afectadas por la incidencia de especies exóticas introducidas, como el Lucio (Esox lucius) o el Black bass (Micropterus salmoides).

El vaciado del embalse del Perdiguero, sin embargo, permite también reducir la incidencia de las especies invasoras que habitan en el entorno y suponen un grave perjuicio para las autóctonas, ya que se está aprovechando para su eliminación.

Ejemplar de galápago leproso, una de las especies que habita en el embalse del Perdiguero. (Bernard Dupont/Wikimedia Commons)

“Creemos que es absolutamente necesario que se arbitren medidas de rescate de los ejemplares de estas especies [autóctonas] que viven en la poca agua que va quedando y que, con el transcurso del tiempo, se van a ir concentrando en densidades que van a comprometer su supervivencia, y se trasladen a tramos de río o zonas húmedas adecuadas”, exigen desde Ecologistas en Acción. Sin embargo, según han explicado a Infobae, por el momento no se ha producido ningún cambio desde que enviaron el escrito al Director General de Medio Natural y Paisaje de La Rioja.

Junto a esto, la organización ha reiterado su propuesta realizada en la tramitación de la Orden de Pesca para el año 2026: que el coto de ciprínidos de El Perdiguero quede vedado a la pesca durante esta temporada, ya que el vaciado del embalse ya va a producir la muerte de los peces. “No tiene sentido y sería una imprudencia mantener la pesca sin esperar un tiempo prudencial a que el embalse se recupere”.