2025 cierra con 85.500 homologaciones de títulos, el 63 % de estudiantes latinoamericanos

Madrid, 14 abr (EFE).- Las homologaciones y equivalencias de títulos extranjeros resueltas en 2025 llegaron a las 85.564 y el 63 % procedían de estudiantes latinoamericanos que quieren trabajar en España, por lo que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades trabaja por aumentar los convenios con estos países y facilitar su entrada.

"Se rompe con el relato de que los trabajadores que vienen no tienen valor añadido ni tienen títulos universitarios. Hay un parte de inmigración que trae talento a España y titulación académica", ha recalcado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante la presentación del informe de situación 2025.

Morant ha detallado la evolución que ha tenido el proceso de homologaciones de títulos desde que gobernaba el PP y ha negado que entonces tuvieran voluntad de abrir el mercado a los inmigrantes, ya que en 2018 había una acumulación de solicitudes de hasta 120.000 sin resolver.

De los 85.564 expedientes resueltos en 2025, 49.906 correspondieron a homologaciones, 35.658 a equivalencias, y cerca del 76 % fueron favorables.

Tras la digitalización de los procedimientos y la integración de la Inteligencia Artificial (IA) actualmente hay 72.337 solicitudes sin resolver, de las que cerca de 10.000 son expedientes de hace una década.

En este sentido, el Gobierno se plantea aplicar un procedimiento más ligero y menos detallista que el que establecía la norma de 2014, a la que se tienen que acoger muchas de esas homologaciones ya que a lo largo de los últimos años ha habido diferentes normativas y criterios.

La tasa de éxito en las homologaciones es del 76 %, pero hay titulaciones como las ingenierías industriales, la arquitectura o la profesión dentista y de farmacia con tasas muy bajas.

Sólo el 0,2 % de ingenieros industriales consigue homologar, el 11 % de títulos de Farmacia y el 22,4 % de los dentistas, lo que lleva a pensar, según el ministerio, que podría haber un cierto corporativismo para evitar que entren estos profesionales en el mercado.

"Norman Foster en nuestro país tendría difícil homologar el título de arquitecto y esto no se entiende", ha señalado la ministra, que ha apuntado que este año el 22,4 % ha aprobado un examen de homologación de Odontología frente a menos del 1 % de años anteriores.

Y es que España es uno de los países europeos con más solicitudes de homologación y equivalencias de títulos: se reciben cerca de 4.000 al mes, mientras que Francia presenta unos 700 expedientes.

Por otra parte, en 2025 también se ha acortado el plazo medio de resolución de expedientes y el 40 % fueron evaluados en seis meses, tal como marca la legislación de 2024.

También la robotización del procedimiento ha hecho que la tramitación que suponía un proceso manual de 10 pasos, haya pasado a que la IA resuelva en un mes 17.000 credenciales y ahorre 17 trabajadores.

"Esperamos en 2026 habernos deshecho de ese acumulado que se va arrastrando", ha recalcado Morant tras incidir que estos profesionales "fortalecen la economía española".

El objetivo es que en 2027 el sistema esté evaluando expedientes y solicitudes al mismo tiempo. Además de que el Ministerio creará una Oficina Nacional de Reconocimiento Académico y Profesional de los Títulos Universitarios Extranjeros (ONR-NARIC) y tramitará un nuevo real decreto que agilice aún más las homologaciones de años pasados.

"El gobierno del PP diseñó un sistema donde no tenían cabida los migrantes", ha aseverado la ministra que ha recordado que Colombia es el primer país que solicita homologaciones de títulos, el 20 % del total.

El 63 % de los solicitantes son latinoamericanos, especialmente de Colombia (20 %), Venezuela (9 %) y Cuba (8 %), mientras que los solicitantes de nacionalidad española (españoles que obtuvieron títulos universitarios en otros países y ahora quieren homologarlos) representan un 22 % del total.

La gran mayoría de homologaciones emitidas, casi el 80 % corresponde a la profesión médica y sumados los expedientes de enfermería y dentistas suponen más del 90 %.

En 202% se emitieron 30.303 homologaciones de médicos favorables: "Se ha dado salida a una de las profesiones más demandas a día de hoy", ha valorado Morant. EFE