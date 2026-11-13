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El próximo examen MIR marca el récord histórico de 21.668 aspirantes admitidos

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Madrid, 13 nov (EFE).- Un total de 40.474 personas han sido admitidas para optar a una de las 12.850 plazas ofertadas por el Ministerio de Sanidad para las pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) 2026-2027, casi la mitad de ellas, 21.668, para las de Medicina (MIR), las cifras más altas de la historia.

Sanidad ha publicado este viernes las listas provisionales de admitidos y no admitidos en la próxima convocatoria de FSE para Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física, que tendrá 484 plazas más respecto a la anterior, un 3,91 % más. Desde 2018, se han ofertado un 53 % más de puestos.

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Por especialidades, 21.668 aspirantes han sido admitidos para concurrir a una de las 9.676 vacantes de Medicina, mientras que 2.474 han sido rechazados, las cifras más altas jamás alcanzadas. El año pasado, cuando ya se batió récord, fueron 16.014 los admitidos y 1.518 los no admitidos.

Se da la circunstancia de que esta convocatoria coincide con la reciente homologación 30.303 de títulos de Medicina de países extracomunitarios por parte del Ministerio de Sanidad, una cifra que casi quintuplica a la de los egresados de una facultad española en un año y que ha llevado a la organización Médico Colegial a plantear medidas.

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El impacto de semejante cifra llevó a la Organización Médica Colegial (OMC) a plantear medidas al Gobierno para que la homologación de títulos de médicos extracomunitarios sea más que un mero trámite administrativo y tengan que superar, como hacen los españoles, una prueba para certificar sus capacidades clínicas para poder ejercer.

De hecho, el Ministerio de Sanidad lleva meses trabajando en un plan de contingencia ante la avalancha de inscritos extracomunitarios para acceder a las pruebas FSE tras la homologación masiva llevada a cabo por Universidades, aunque hay aspectos, como la situación administrativa de los aspirantes, que no son de su competencia, explican a EFE desde el departamento que dirige Mónica García.

Mientras tanto, en Enfermería han sido admitidos 11.356 candidatos para 2.341 puestos; en Farmacia, 1.491 para 377 plazas; en Psicología son 3.922 y 293, respectivamente; Biología (1.240 y 69); Física (479 y 57) y Química (318 y 37).

Del total de plazas ofertadas, 1.286 (el 10 %) podrán ser cubiertas por el turno de personas con discapacidad, distribuidas entre todas las titulaciones.

Además, en Medicina, Enfermería y Farmacia, 995 se reservarán a aspirantes que no sean titulares de una autorización de residencia en España (968 en Medicina, 23 en Enfermería y 4 en Farmacia).

Las pruebas selectivas para el acceso a la Formación Sanitaria Especializada se celebrarán el sábado 23 de enero de 2027 a partir de las 14:00 horas; el ejercicio consistirá en un cuestionario de 200 preguntas, más 10 de reserva, y tendrá una duración de cuatro horas y media. EFE

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