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El “error lamentable” por el que el rey Federico y la reina Margarita de Dinamarca han recibido 40.100 euros del Gobierno danés que tendrán que devolver

El monarca y su madre cobraron más de la cuenta tras el cambio de reinado por un fallo presupuestario

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La reina Margarita y el rey Federico, en imagen de archivo (Grosby)
La reina Margarita y el rey Federico, en imagen de archivo (Grosby)

El rey Federico X y la reina Margarita de Dinamarca han recibido por error 40.100 euros del Gobierno danés que ahora tendrán que devolver, después de que la primera ministra Mette Frederiksen haya reconocido en una carta a la Comisión de Finanzas un fallo en la indexación de las asignaciones públicas ligadas a la Casa Real.

La cantidad abonada de más asciende a 300.000 coronas danesas, equivalentes a 40.100 euros, y corresponde al periodo comprendido entre abril de 2025 y marzo de 2026. Según ha informado la cadena DR, ese exceso representa el 0,2% del total presupuestado para esas prestaciones.

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Frederiksen ha calificado lo ocurrido de “error lamentable” en un escrito fechado el 23 de junio de 2026 y remitido al órgano parlamentario encargado de supervisar estas partidas. Los afectados son el monarca danés y su madre, que percibieron una cantidad superior a la prevista por parte del Ministerio del Interior.

La reina Margarita reaparece con andador (EFE)
La reina Margarita reaparece con andador (EFE)

El sueldo de la Casa Real danesa

Cada año, los diputados fijan el importe de la lista civil destinada al soberano y a otros miembros de la familia real. Esa asignación cubre los gastos de personal, funcionamiento, administración y también determinados gastos de carácter privado de la Casa Real. La clave del error está en el sistema de revisión de esas ayudas.

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Según ha explicado la jefa del Gobierno en la carta citada por DR, la asignación se actualiza dos veces al año, en abril y en octubre, conforme a la evolución del índice salarial de los funcionarios que publica Statistics Denmark. Tras el cambio de reinado de enero de 2024, debía aplicarse desde 2025 un cambio en el índice técnico que sirve de base para calcular las prestaciones del rey y de la reina Margarita. Ese ajuste, según la propia Frederiksen, no se ejecutó hasta este mes de abril.

Celebración del 86º cumpleaños de la reina Margarita, Fredensborg, Dinamarca. (EL GRUPO GROSBY).
Celebración del 86º cumpleaños de la reina Margarita, Fredensborg, Dinamarca. (EL GRUPO GROSBY).

Ese desfase provocó que ambos recibieran durante un año una cantidad superior a la que les correspondía. La publicación precisa que el exceso no afectó a otros miembros de la familia real, sino únicamente a madre e hijo por su situación vinculada al relevo en el trono. El Ministerio del Interior ya ha abordado con el Ministerio de Finanzas y con el palacio de Amalienborg la fórmula para efectuar el reintegro. La devolución se completará dentro del actual ejercicio presupuestario, de acuerdo con la carta de la primera ministra.

La deuda de Federico X y la reina Margarita

El caso se conoce dos años después de que un proyecto de ley elevara con fuerza la cuantía destinada a la familia real danesa. La dotación pasó de 94 millones de coronas danesas, unos 12,6 millones de euros, a 125 millones de coronas, alrededor de 16,5 millones de euros, en 2024. El escrito remitido por Frederiksen también señala que el error ya ha sido corregido por el Ministerio del Interior. El Tribunal de Cuentas, órgano independiente del Parlamento, ha sido informado de la incidencia.

Estos son los miembros de la familia real de Dinamarca

La Casa Real danesa ya había estado sometida a críticas internas desde la abdicación de Margarita y la subida al trono de Federico en enero de 2024, ya que supuestamente habrían despilfarrado dinero en lujos y vacaciones. En ese contexto, esta vez saldarán su deuda y la devolución de las 300.000 coronas danesas se tramitará durante el presente ejercicio fiscal.

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