Cayetano Martíne de Irujo ha estado en 'La cena de los idiotas'. (RTVE)

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Cayetano Martínez de Irujo ha vuelto a mostrar su lado más personal y vulnerable en televisión. El duque de Arjona ha participado en una nueva entrega de La cena de los idiotas, el programa en el que ha coincidido, entre otros invitados, con Pablo Iglesias, y ha terminado compartiendo algunas de las experiencias que más han condicionado su vida. En una conversación centrada en los privilegios, las diferencias sociales y el peso de las circunstancias familiares, el aristócrata ha repasado una infancia que, pese a haber crecido rodeado de un enorme patrimonio, estuvo marcada por la tristeza y la falta de referentes afectivos.

Durante la charla, Cayetano también ha hablado de su posición económica y de la particular realidad en la que creció. “Nosotros hemos sido riquísimos en patrimonio, pero no en dinero líquido. Para lo que nos hubiera correspondido, que se entienda bien, hemos vivido muy austeramente”, ha explicado. Una situación que contrasta con la imagen de lujo que tradicionalmente ha acompañado a la Casa de Alba.

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No obstante, ha reconocido que su apellido le abrió las puertas de algunos de los acontecimientos sociales más exclusivos de Europa. Entre los 20 y los 35 años, ha contado, recibía invitaciones para acudir a las fiestas más importantes del continente.

Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba, junto a sus hijos, Cayetano, Eugenia y Carlos, en un montaje fotográfico (Infobae)

La muerte de su padre y una infancia marcada por el abandono

Uno de los momentos más duros de la entrevista ha llegado al recordar a su padre, Luis Martínez de Irujo, que falleció el 6 de septiembre de 1972 a causa de una leucemia. Cayetano tenía entonces nueve años y ha explicado que ni él ni sus hermanos pudieron despedirse de su progenitor. De hecho, ha rememorado con especial dolor cómo vivió aquella noticia, que le fue comunicada cuando todavía esperaba que su padre pudiera recuperarse.

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“Estábamos rezando en San Sebastián para que se curase. Se había muerto y le habían enterrado”, ha relatado. Una experiencia que todavía hoy le cuesta verbalizar. “Lo más triste que nos pasó fue la muerte de nuestro padre. Nos quedamos huérfanos”, ha añadido, poniendo de manifiesto hasta qué punto aquella pérdida marcó el devenir de la familia.

Cayetano Martíne de Irujo ha estado en 'La cena de los idiotas'. (RTVE)

El aristócrata también ha recordado el momento en el que su hermano Alfonso le comunicó lo sucedido. La manera en la que gestionó aquella situación dejó una huella especialmente profunda en él. “Se largó y no nos dio un abrazo. A mí eso me ha costado 40 años recuperarme”, ha confesado. Tanto es así que ha reconocido que ha necesitado ayuda especializada para afrontar las consecuencias emocionales de aquella infancia. “He tenido que hacer unas terapias brutales. He tenido que ir con 50 años a Estados Unidos, Arizona, a un centro de trauma de infancia, precisamente por el abandono y la soledad”.

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Tampoco ha olvidado las dificultades que experimentó durante su etapa escolar por pertenecer a una de las familias aristocráticas más conocidas de España. Cayetano ha explicado que nunca entendió por qué debía llevar una vida diferente a la de otros niños de su edad. “Si no somos la familia real, ¿por qué no puedo ser como los demás?”, se preguntaba entonces. Según ha contado, esa falta de comprensión y las diferencias con sus compañeros llegaron a provocar situaciones muy dolorosas, incluidas agresiones físicas. “Yo eso lo tengo grabado. Es un trauma de infancia que todavía no lo he superado”, ha reconocido.

Cayetano Martíne de Irujo ha estado en 'La cena de los idiotas'. (RTVE)

Su doloroso distanciamiento de Eugenia Martínez de Irujo

La conversación también ha dejado espacio para abordar una de las cuestiones familiares que más parecen entristecer al duque de Arjona: su relación con sus hermanos y, especialmente, con Eugenia Martínez de Irujo. Desde el fallecimiento de la duquesa de Alba, en noviembre de 2014, las relaciones entre los hijos de Cayetana Fitz-James Stuart han atravesado diferentes etapas y desencuentros.

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Eugenia Martínez de Irujo. (Europa Press)

Cayetano ha reconocido que siempre se ha sentido distinto al resto de sus hermanos y que, durante mucho tiempo, encontró en Eugenia a la persona con la que mantenía una mayor conexión. Sin embargo, actualmente esa cercanía pertenece al pasado. “No me parezco en nada a mis hermanos. No tengo nada que ver. Con la que más afinidad tenía era con Eugenia. Desgraciadamente la he perdido”, ha admitido.

El jinete ha asegurado que sigue sintiendo un enorme cariño por ella, aunque considera que la relación está demasiado deteriorada como para intentar recuperarla. “Yo la adoro. Ahora está muy contenta y feliz. Ya no me necesita. Desgraciadamente es una cosa por la que no voy a luchar”, ha explicado. También ha dejado entrever que las diferencias con el resto de la familia han contribuido a esta situación: “He pagado un precio por haber sido el escogido y el reconocido. No consigo arreglarlo. Me da pena. Me tiene bloqueado”.

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Pese a la tristeza que le provoca este distanciamiento, Cayetano ha querido transmitir una reflexión sobre el paso del tiempo y los conflictos familiares. “La vida pasa rápido y es una pena enzarzarse por cosas que no tienen sentido. Eso pasa en una familia como la nuestra, pero pasa en todos lados”, ha señalado.

Cayetano Martíne de Irujo ha estado en 'La cena de los idiotas'. (RTVE)

La entrevista ha terminado con un recuerdo especialmente emotivo a su madre, a quien continúa sintiendo muy presente más de diez años después de su muerte. El duque de Arjona ha destacado el legado humano de la aristócrata y el cariño que todavía despierta entre los ciudadanos. “Vaya a donde vaya, me para la gente y me habla de mi madre. Incluso chicos jóvenes”, ha contado. Un reconocimiento que le permite comprobar que la figura de Cayetana Fitz-James Stuart sigue muy viva entre varias generaciones.

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