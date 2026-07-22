Atapuerca sorprende con 24 nuevos fósiles de antecessor, algunos de adulto y canibalizados

Ibeas de Juarros (Burgos), 22 jul (EFE).- La campaña de excavaciones en los yacimientos de la sierra de Atapuerca (Burgos) ha concluido con el hallazgo de 24 nuevos fósiles humanos de Homo antecessor (850.000 años), de nuevo con evidencias de canibalismo, y entre los que se encuentran algunos de individuos adultos, algo hasta ahora casi desconocido.

El hallazgo se ha producido en el yacimiento de Gran Dolina, donde ya en las campañas de 1994-1998 y 2003-2011 se localizaron los primeros fósiles, cuya investigación dio lugar a una nueva especie solo definida en Burgos, fundamental para comprender los primeros poblamientos en Europa, y con evidencias de canibalismo.

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Tras 31 campañas de excavación, por fin este año el equipo de Atapuerca ha abordado de lleno el famoso 'estrato Aurora' (TD6-2 Gran Dolina), y ha confirmado que es un depósito bien conservado y de enorme potencial de fósiles humanos de Antecessor, de los que suman más de doscientos con las últimas incorporaciones.

Entre los 24 nuevos fósiles hallados destacan un fragmento de hueso temporal del cráneo, vértebras cervicales y lumbares, falanges de manos y pies, tres dientes y diversos huesos largos, como un cúbito y fragmentos de tibia, fémur y húmero, ha explicado en rueda de prensa el codirector del Proyecto Atapuerca, Andreu Ollé.

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Varios de estos restos presentan marcas de corte producidas durante el descarnado de los cadáveres, evidencias directas de las prácticas de canibalismo documentadas ya en este nivel, aunque la gran novedad de esta campaña es que se han recuperado restos de individuos adultos, también con marcas de canibalismo.

La codirectora Marina Mosquera ha recordado que si bien había algún fósil de adulto, la inmensa mayoría de los recuperados hasta ahora eran de niños y adolescentes; los nuevos hallazgos confirman que el canibalismo también se practicó entre los adultos, pues los restos están "machacados".

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Por su parte, la codirectora María Martinón-Torres ha explicado que, de manera provisional, estiman que los más de 200 restos hallados en Gran Dolina corresponderían a entre 12 y 15 individuos, y de ellos, entre 2 y 6 serían de individuos adultos, alguno de edad avanzada para la especie: entre 27 y 30 años.

El objetivo de la campaña de excavaciones de 2026 era precisamente recuperar más restos humanos para avanzar en el conocimiento sobre el Homo antecessor y, en especial, poder encontrar una explicación a las prácticas de canibalismo, una vez descartada -por ejemplo- la hipótesis de la hambruna.

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Marina Mosquera ha insistido en que "acaban de destapar" el nivel TD6-2 'estrato Aurora', si bien una de las hipótesis que manejan es que hubiera un conflicto entre poblaciones, y al entrar en competencia por el territorio y los recursos se matara a la población infantil y adolescente -primero- para diezmar al opositor.

Andreu Ollé ha indicado que, por el momento, no tienen evidencias de violencia en los restos recuperados, pero están muy fragmentados y, partiendo de esa hipótesis, lo "lógico" sería pensar que los individuos a los que pertenecen, y que fueron canibalizados, murieron de manera violenta, aunque no está confirmado.

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El codirector ha apuntado que, además de los fósiles de Homo antecessor, en Gran Dolina se ha recuperado abundante colección de herramientas líticas, y restos de fauna, lo que todo sumado ofrece "una imagen excepcionalmente completa de las actividades desarrolladas por este grupo en el Pleistoceno inferior".

Además, los hallazgos fósiles sitúan al yacimiento como uno de los principales referentes internacionales para comprender la biología, el comportamiento y las formas de vida de los primeros europeos.EFE

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