El precio de la electricidad cambia todos los días (Europa Press)

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Estos son los precios de energía eléctrica en el país. Las tarifas más altas y más bajas de este miércoles 18 de noviembre.

El precio de la luz varía constantemente por lo que es importante mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 18 de noviembre

Tarifa media: 52.13 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 141.48 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 0.0 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 18 de noviembre, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 6.84 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 1.28 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.25 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 26.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 63.19 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 67.14 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 60.12 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 36.08 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 25.03 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 22.5 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 15.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 31.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 50.28 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 75.65 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 107.94 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 116.02 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 118.7 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 141.48 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 127.14 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 94.78 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 64.76 euros por megavatio hora.