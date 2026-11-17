Los reyes Carlos y Camilla en un fotomontaje.

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Robert Pattinson ya tiene ‘licencia para matar’ y, además, ha recibido el visto bueno de una institución muy especial: la Casa Real británica. El anuncio de su elección como nuevo James Bond ha provocado una auténtica revolución entre los seguidores de la saga y numerosas reacciones en redes sociales, pero una de las más llamativas ha llegado desde el mismísimo Palacio de Buckingham. Los reyes Carlos III y Camila no han querido dejar pasar la ocasión de dar la bienvenida al actor al universo del agente 007 con un mensaje cargado de humor y simbolismo.

Apenas hora y media después de que se hiciera pública la noticia, la cuenta oficial de la familia real británica en X (antes Twitter) compartía una publicación que rápidamente llamó la atención de los seguidores de la franquicia. “Welcome to His Majesty’s Secret Service, Mr. Bond” (Bienvenido al servicio secreto de Su Majestad, señor Bond), escribían junto a un enlace al anuncio del fichaje y una imagen del intérprete caracterizado como el célebre espía.

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Welcome to His Majesty's Secret Service, Mr Bond. — The Royal Family (@RoyalFamily) November 16, 2026

Una felicitación breve, pero con una lectura muy especial. Y es que, aunque James Bond lleva décadas trabajando para los servicios secretos británicos, Robert Pattinson será el primer actor que interprete al personaje bajo el reinado de Carlos III. Hasta ahora, todos los largometrajes de la saga habían llegado a las salas con Isabel II como soberana, desde que comenzó su reinado en 1952 hasta su fallecimiento en septiembre de 2022.

Robert Pattinson, el nuevo James Bond que conquista también a la familia real británica

El fichaje de Pattinson pone fin a meses de especulaciones sobre quién tendría la responsabilidad de recoger el testigo de Daniel Craig, que se despidió del personaje en 2021 con Sin tiempo para morir. La elección del protagonista de Crepúsculo supone el comienzo de una nueva etapa para una de las franquicias más emblemáticas del cine, que prepara su regreso de la mano de Amazon MGM Studios y el director Denis Villeneuve.

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Robert Pattinson es el nuevo James Bond en el filme dirigido por Denis Villeneuve. (Prime Video)

La carrera por convertirse en el nuevo 007 ha estado repleta de nombres conocidos. Jacob Elordi fue uno de los primeros favoritos en las quinielas, mientras que Jack Lowden, compañero de Gary Oldman en Slow Horses, también apareció entre los candidatos. Durante semanas, Callum Turner figuró como uno de los intérpretes con más posibilidades de hacerse con el papel. Incluso Nicholas Hoult llegó a realizar una audición junto a Pattinson en la recta final del proceso.

Finalmente, el elegido ha sido el actor británico, que no ha ocultado su entusiasmo ante uno de los mayores retos de su carrera. “James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me hayan confiado el papel de 007 es el honor de mi vida”, ha asegurado en un comunicado. También ha agradecido la confianza del equipo responsable del proyecto y ha reconocido que asumir este personaje supone cumplir un sueño.

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Robert Pattinson en la alfombra roja de la película "Primetime" durante la 83ª edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia. (Foto Alessandra Tarantino/Invision/AP, archivo)

La reacción de los reyes Carlos y Camila no resulta, en cualquier caso, una simple anécdota en redes sociales. La familia real británica mantiene una relación histórica con las películas de James Bond y ha acompañado algunos de los momentos más destacados de la saga, tanto dentro como fuera de la gran pantalla.

Isabel II y su inolvidable aparición junto a James Bond en los Juegos Olímpicos

Si hay una escena que demuestra hasta qué punto el universo de 007 y la monarquía británica han estado unidos, esa es la que protagonizó Isabel II durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. La entonces soberana sorprendió al mundo al participar en un cortometraje junto a Daniel Craig, en el que el actor aparecía como James Bond para escoltarla hasta el estadio olímpico.

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La reina Isabel saluda al actor Daniel Craig durante la premiere mundial de 'Casino Royale'. (REUTERS/Stephen Hird/File Photo)

La secuencia, dirigida por Danny Boyle, se convirtió en uno de los momentos más recordados de aquella ceremonia. La reina aceptó participar en la propuesta con bastante entusiasmo, según contó posteriormente Angela Kelly, una de sus asesoras más cercanas. De hecho, Isabel II quiso tener una intervención hablada y no limitarse a aparecer en pantalla.

“Por supuesto que tengo que decir algo. Después de todo, él viene a rescatarme”, habría respondido la monarca cuando le preguntaron si quería tener una frase en el vídeo. Finalmente, tuvo claro cuál quería pronunciar: “Good evening, Mr. Bond” (Buenas noches, señor Bond).

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Pero aquella no fue la única ocasión en la que la familia real mostró su cercanía con la saga. Isabel II conoció a varios de los actores que dieron vida al espía, entre ellos Sean Connery, Pierce Brosnan y el propio Daniel Craig. También asistió a diferentes estrenos cinematográficos junto al entonces príncipe Carlos durante los años ochenta.

El príncipe Guillermo junto a Daniel Craig en la presentación de 'Sin tiempo para mori'. (Chris Jackson/Pool via REUTERS)

La tradición continuó con las siguientes generaciones. El príncipe Guillermo y el príncipe Harry acudieron en 2008 al estreno de Quantum of Solace, donde coincidieron con Craig. Más recientemente, en 2021, Carlos, Camila, Guillermo y Kate Middleton asistieron juntos a la presentación de Sin tiempo para morir, la última película de Daniel Craig como agente 007.

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