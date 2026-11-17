Una ciudad alemana rechaza prohibir el número 88 en las matrículas (VisualesIA Scribnews)

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En Alemania, el Ayuntamiento de Flensburgo, en el estado federado de Schleswig-Holstein, ha rechazado una moción que pretendía eliminar el 88 de las nuevas matrículas que se expiden en la ciudad. La propuesta, presentada de forma conjunta por el Partido Verde y el Partido de Izquierda, se debatió el pasado 11 de noviembre en el Comité de Atención Ciudadana, Protección y Orden. Allí, los concejales decidieron que el municipio no introducirá reglas propias para la asignación de matrículas.

El número en cuestión tiene un significado muy concreto en determinados círculos: la cifra 8 corresponde a la octava letra del alfabeto, la H, de modo que el 88 representa un “HH” que significa “Heil Hitler” entre neonazis y grupos supremacistas blancos de distintos países.

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El sistema alemán de matrículas se compone de una a tres letras que identifican el distrito de registro, seguidas de una o dos letras de serie y de entre uno y cuatro números, sin ceros a la izquierda. Cada combinación queda asociada a un vehículo concreto hasta que este se da de baja, momento en el que el número vuelve a quedar disponible para asignarse a otro propietario. Es precisamente ese mecanismo de reasignación el que, según la Zulassungsstelle de Flensburgo, ha hecho inviable retirar de golpe las matrículas ya existentes con el número 88.

Retirar las matrículas que ya circulan con el número 88 sería un “esfuerzo administrativo gigantesco” (VisualesIA Scribnews)

Retirar las matrículas que ya circulan con el número 88 sería un “esfuerzo administrativo gigantesco”

La Zulassungsstelle, el organismo encargado de registrar los vehículos en la ciudad, ha explicado que desde el punto de vista jurídico el 88 no se considera necesariamente inmoral, ya que también puede representar, por ejemplo, un año de nacimiento.

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Pero el argumento de fondo ha sido otro, de tipo práctico: aplicar la prohibición de forma coherente obligaría a tratar a todos los propietarios por igual, lo que implicaría modificar las más de 300 matrículas con el número 88 que ya circulan por la ciudad. “Eso sería un esfuerzo administrativo gigantesco”, ha explicado la oficina según ha recogido la cadena pública NDR. El medio regional Shz ha añadido que, además del coste, la Zulassungsstelle advirtió sobre el riesgo de que se desatara una ola de reclamaciones judiciales por parte de los afectados.

Según recoge el portal Förde News, además, la bancada del CDU (la Unión Demócrata Cristiana de Alemania) en el consistorio acusó a verdes y a la izquierda de hacer política simbólica con la propuesta y advirtió del peligro de poner “bajo sospecha general” a ciudadanos que no han cometido ninguna infracción. El propio CDU había presentado antes una moción similar que ni siquiera llegó a debatirse en el comité de planificación, lo que generó malestar adicional entre los grupos municipales.

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Imágenes de las armas intervenidas por parte de la Policía Nacional a Núcleo Nacional en la reciente operación que dejó 14 detenidos. Entre los objetos incautadas hay más de veinte armas de fuego, gran cantidad de munición y multitud de armas blancas, táseres o defensas extensibles. (Fuente: Policía Nacional)

Placas prohibidas por simbología nazi

La norma de referencia, el artículo 8 del Reglamento de Matriculación de Vehículos de Circulación, se limita a establecer que las combinaciones no deben atentar contra la moral pública, pero deja en manos de cada estado federado la interpretación concreta. Así, mientras Brandeburgo, Renania-Palatinado, Sajonia o Baviera prohíben de forma directa el 88 en sus matrículas, Schleswig-Holstein no lo hace.

Lo que sí rige en todo el país, de manera uniforme, es la prohibición de ciertas combinaciones de letras. Las siglas HJ (por Hitlerjugend, la Juventud Hitleriana), KZ (abreviatura de Konzentrationslager, es decir, “campo de concentración”), NS (nacionalsocialismo), SA (Sturmabteilung, las tropas de asalto paramilitares del partido nazi) y SS (Schutzstaffel, la organización paramilitar de élite del régimen) no se asignan nunca, según publica NDR.

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