Cajas de Nolotil en una farmacia (Europa Press)

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El Nolotil es el medicamento de marca más vendido en España para combatir el dolor moderado o intenso y la fiebre Su principio activo, el metamizol, se prescribe habitualmente en casos de dolor posoperatorio, traumatismos, cólicos o procesos tumorales. Sin embargo, pese a su utilidad terapéutica, el Nolotil no está exento de riesgos y puede provocar efectos adversos que, aunque poco frecuentes, llegan a ser potencialmente mortales.

Ha sido el caso de nueve personas en Alicante, cuyas muertes se atribuyen al consumo de este fármaco. Solo dos de ellas eran españolas; el resto, británicas. Este suceso ya cuenta con antecedentes, lo que ha llevado a las agencias reguladoras a revisar su indicación en la población británica.

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La noticia de las muertes por Nolotil llegó con una comunicación del equipo del Hospital Francesc de Borja de Gandía presentada en un reciente congreso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). En él se revelaba que los ciudadanos del Reino Unido tienen hasta 120 veces más riesgo de sufrir una reacción adversa al medicamento, como la agranulocitosis por metamizol.

La agranulocitosis, una alteración de la sangre

La agranulocitosis es una alteración de la sangre que se produce cuando el organismo presenta una cantidad muy baja de granulocitos, un tipo de glóbulo blanco fundamental para defenderse de las infecciones. Estas células se producen en la médula ósea y circulan por el torrente sanguíneo hasta los tejidos afectados, donde ayudan a identificar y destruir los microorganismos.

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Cuando su número disminuye de forma considerable, el sistema inmunitario pierde parte de su capacidad para combatir bacterias, virus y hongos, lo que aumenta el riesgo de desarrollar infecciones que pueden llegar a ser graves.

Cajas de Nolotil en una farmacia (Europa Press)

Cuáles son los riesgos del Nolotil

La advertencia más importante del prospecto de Nolotil es la posibilidad de desarrollar agranulocitosis, una alteración que provoca una disminución importante de los granulocitos, células sanguíneas esenciales para combatir las infecciones. Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), esta reacción puede aparecer en cualquier momento del tratamiento, incluso después de haberlo suspendido, y también en pacientes que anteriormente habían tomado metamizol sin complicaciones.

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La fiebre, los escalofríos, el dolor de garganta y la aparición de llagas en la boca, nariz, genitales o zona anal son algunas de las señales que deben hacer sospechar esta complicación. Ante estos síntomas, es necesario dejar de tomar el medicamento y solicitar atención médica inmediata. No obstante, el riesgo es especialmente difícil de identificar cuando el propio Nolotil se utiliza para tratar la fiebre, ya que puede enmascarar uno de sus principales signos de alarma.

Otro peligro son las reacciones alérgicas graves, que pueden evolucionar hacia una anafilaxia o un shock anafiláctico. La AEMPS alerta de que la dificultad respiratoria, la hinchazón de labios, lengua o garganta, los mareos intensos y la caída brusca de la tensión arterial requieren asistencia urgente. También se han descrito reacciones cutáneas graves, como el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, caracterizadas por ampollas, desprendimiento de la piel y lesiones en las mucosas.

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Otros efectos secundarios del Nolotil

El metamizol también se ha relacionado con posibles lesiones hepáticas. La aparición de orina oscura, piel u ojos amarillentos, picor, pérdida de apetito o cansancio inusual puede indicar una inflamación del hígado. A estos riesgos se suman la hipotensión, los problemas renales y otras alteraciones de las células sanguíneas, como la trombocitopenia y la anemia aplásica.

No todas las personas presentan el mismo riesgo. El medicamento está contraindicado en pacientes con determinados trastornos de la médula ósea, antecedentes de agranulocitosis o reacciones graves al metamizol. También requiere especial precaución en personas mayores, pacientes debilitados y personas con problemas renales o hepáticos. Durante los tres últimos meses del embarazo no debe utilizarse.

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La clave está en utilizarlo con prudencia. Nolotil puede ser eficaz cuando existe una indicación médica adecuada, pero nunca debe tomarse por iniciativa propia ni prolongarse sin supervisión profesional. Conocer sus señales de alarma, respetar la dosis prescrita y comunicar cualquier reacción inesperada son medidas esenciales para reducir sus riesgos.