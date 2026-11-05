España

Javier Milei se reúne de nuevo con Isabel Díaz Ayuso tras la XXX Cumbre Iberoamericana y cierra su agenda en Madrid

El presidente argentino también mantuvo un saludo breve con Pedro Sánchez y se vio con Santiago Abascal durante su visita a España

Javier Milei junto a Isabel Díaz Ayuso (@OPRArgentina)
Javier Milei junto a Isabel Díaz Ayuso (@OPRArgentina)
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Javier Milei se ha vuelto a reunir este jueves con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la segunda cita entre ambos en poco más de dos semanas. El encuentro ha tenido lugar después de la participación del mandatario argentino en el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana, donde ha coincidido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ambos han mantenido un saludo breve y serio ante el rey Felipe VI, sin que sus agendas incluyeran una reunión bilateral.

La cita con Díaz Ayuso se produce tras el encuentro que ambos mantuvieron el pasado 21 de octubre en la Sala Canal de Isabel II, una reunión a puerta cerrada que se prolongó durante cerca de dos horas. Entonces abordaron asuntos de política internacional y la situación de España y Argentina, según fuentes del Ejecutivo madrileño. La dirigente regional invitó entonces a Milei a participar en la Cumbre Iberoamericana, a la que el presidente argentino ha regresado después de cuestionar a Sánchez durante su anterior visita a Madrid.

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Milei aterrizó en la capital española el miércoles y mantuvo esa noche una reunión con el presidente de Vox, Santiago Abascal, después de que la falta de una cita presencial entre ambos en octubre alimentara las versiones sobre un posible distanciamiento. En aquel viaje hablaron por videollamada; en esta ocasión, el encuentro ha servido para escenificar de nuevo su sintonía política y personal. El presidente argentino no acudió a la inauguración de la cumbre ni a la cena ofrecida por los reyes en el Palacio Real.

(En ampliación)

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